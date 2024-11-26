Ротару позбулася ще одного "вантажу", який пов'язував її з Росією

Співачка також намагалася продати свій готель "Вілла Софія" в анексованому Криму.

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Софія Ротару вирішила позбутися квартири в РФ / Колаж Главред, фото АІФ, Instagram/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару, яка тривалий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але все ж таки підтримала Україну у 2022 році, переписала квартиру за 65 мільйонів рублів (25,5 млн грн.) на сина.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, йдеться про 121-метрову житлоплощу на Зоологічній вулиці, яку Софії Ротару подарував екс-мер терористичної Москви Юрій Лужков.

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Повідомляється, що квартира вже кілька років стоїть порожня, бо співачка переїхала в Італію і розпродає всю нерухомість на болотах. Свою трикімнатну квартиру на третьому поверсі 15-поверхового будинку з двома ліфтами і підземним паркуванням Ротару переоформила на 54-річного сина, щоб той провів усі операції, не привертаючи непотрібної уваги.

До слова, співачка також намагалася продати свій готель "Вілла Софія" в анексованому Криму, однак окупанти вирішили "націоналізувати", читай "віджати", приватну нерухомість за відомою російською традицією.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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