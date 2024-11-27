"Я здивувався": Потап звернувся до Позитива вперше з 2022 року - причина

Читайте детально:
- Потап привітав Позитива з майбутнім поповненням
- Репер так і не розблокував співака в Instagram
Український популярний співак Позитив і його дружина - українська танцівниця Юлія Сахневич зовсім скоро стануть батьками вперше. Артист розповів чи привітав його з такою подією колишній друг і продюсер Потап.
Нагадаємо, спілкування між Потапом і Позитивом перервалося на початку повномасштабної війни в Україні, коли репер втік за кордон. Також Потап заблокував співака в соцмережах.
В ефірі "Нашого радіо" Позитив зазначив, що його привітав не тільки Потап, а й його дружина Настя Каменських.
"Потап і Настя привітали мене. Потап мене розблокував, я здивувався. Але в Instagram я все ще заблокований", - розповів співак.
Потап - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно в мережі показали знімки, згенеровані за допомогою нейромережі, який вигляд могли б мати діти Потапа і Насті Каменських. Але штучний інтелект трохи пожартував, тому дочка Потапа і Насті успадкувала "шевелюру батька".
А також раніше Настя Каменських поділилася, який подарунок їй зробив Потап, коли вона була на гастролях в Україні, а він за кордоном. Співачка звернулася до чоловіка італійською мовою і назвала його своєю любов'ю.
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Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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