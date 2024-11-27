"Живи яскраво": Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото 19-річного сина-красеня

Лілія Подкопаєва публічно звернулася до сина.

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Лілія Подкопаєва привітала сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Коротко:

Син Лілії Подкопаєвої святкує день народження

Спортсменка звернулася до Вадима

Українська знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва повідомила фанатам, що її син Вадим святкує день народження.

На своїй сторінці в соцмережах спортсменка уточнила, що хлопцеві вже виповнилося 19 років і з цього приводу вона його привітала.

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Подкопаєва опублікувала архівні знімки, на яких видно, як змінювався Вадим і як він уже виріс.

Також не обійшлося і без теплого побажання синові.

"З днем народження, моє серце! Живи яскраво, мрій сміливо, кохай щиро!" - написала Лілія.

Сину Лілії Подкопаєвої виповнилося 19 років / фото: скрін instagram.com, Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік екс-чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський відсвяткував свій день народження.

Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою 16-річну доньку з Днем народження. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, 16 років тому "світ змінився".

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Хто така Лілія Подкопаєва? Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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