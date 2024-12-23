Популярна українська співачка перенесла екстрену операцію

Ліду Лі госпіталізували рано вранці.

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Lida Lee новини - Lida Lee потрапила до лікарні, де їй зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Що трапилося з Лідою Лі:

Рано вранці співачка через погане самопочуття викликала швидку

Після госпіталізації зірці в терміновому порядку провели незаплановану операцію

Українська співачка Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) напередодні різдвяних свят замість відпочинку в колі рідних і близьких опинилася на лікарняному ліжку. О 04:37 ранку артистка відчула себе погано, викликала швидку допомогу і медики доправили її до лікарні.

"Поки лікарі ставили різні діагнози, кожна моя хвилина була сповнена жартами та самоіронією..." - розповіла Ліда Лі у своєму блозі в Instagram, але зазначила, що ця захисна реакція також нагадала їй іншу дуже важливу істину - потрібно вміти вчасно зупинятися.

відео дня

Скорубській після госпіталізації провели термінову операцію, подробиці якої вона не розкриває. Показником до хірургічного втручання стало різке погіршення стану співачки, яке, ймовірно, настало внаслідок перевтоми.

"Іноді життя подає тобі знаки, що потрібно збавити темп. І якщо ти на них не реагуватимеш, то воно само тебе зупинить. Нещодавно я перенесла операцію… Раптову і не заплановану. ... Є важливий момент, який я хочу нагадати: потрібно вміти зупинятися. Вчасно. Не чекати, поки тіло саме подасть сигнал… І зараз на різдвяні свята я дуууже хочу зупинитись та провести час зі своєю сім’єю..." - написала Ліда Лі, і подякувала всім за підтримку. Також вона опублікувала відео, на якому її на каталці відвозять на операцію.

Lida Lee новини - Lida Lee потрапила до лікарні, де їй зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee новини - Lida Lee потрапила до лікарні, де їй зробили операцію / instagram.com/lidalee_official

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Хто така Lida Lee? Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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