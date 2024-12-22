"Ще тоді стався візуальний контакт": популярний актор закрутив новий роман

Виявляється актор навіть планує весілля зі своєю коханою.

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Українському акторові приписали новий роман / Колаж Главред, фото ТСН

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З ким зустрічається Іван Шаран

Який був шлях актора до стосунків

Популярний український актор Іван Шаран планує весілля зі своєю коханою.

Принаймні про це він розповів в інтерв'ю виданню Обозреватель. Виявляється, що у знаменитості вже близько року тривають серйозні стосунки. Обраницею Шарана стала його колега, актриса Маріанна Вінтоняк. Ба більше, пара навіть уже замислюється про весілля.

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"Я відчуваю, що все до цього йде. Ми разом майже рік, а відчуття таке, ніби все життя знаємо одне одного. Це актриса Івано-Франківського драмтеатру Маріанна Вінтоняк", - розповів Іван в інтерв'ю.

"Насправді ми знайомі давно. Років п'ять тому вони приїжджали до нас на гастролі, ще тоді відбувся візуальний контакт. Але її колеги мені сказали, що вона заручена. Так тривали роки. У мене були одні стосунки, потім інші. І згодом ми приїхали до Івано-Франківська на фестиваль. Знову зустрілися, почали говорити, я дізнався, що вона вже одна", - поділився актор.

Актор каже, що під час війни їм із коханою доволі рідко випадає нагода зустрітися. Усе через щільний графік гастролей обох. Утім, новорічні свята всі планують провести разом у родинному колі.

Крім того, Іван зізнався, що в цей період запланував познайомити Мар'яну зі своїми батьками.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.

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