Євген Кот відверто зізнався, звідки у нього відстрочка

Хореограф розповів про справжній стан його військово-облікових даних.

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Євген Кот новини - Євген Кот розповів про свою відстрочку від мобілізації / колаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Коротко:

Євген Кот розповів, на якій підставі отримав відстрочку

Артист зізнався, чи оновлював дані

Український хореограф, танцюрист і ведучий Євген Кот є чоловіком призовного віку, проте наразі має відстрочку від військової служби. Природу її походження артист не приховує.

Також Кот не приховує, що оновив дані та пройшов ВЛК. Однак поки що, згідно з документами, мобілізції він не підлягає.

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Про це Євген розповів у своєму нещодавньому коментарі для шоу "Неймовірна правда про зірок". Він має "бронь", як викладач в університеті та студент аспірантури (до університету він вступив до початку повномасштабної війни в Україні).

"Я завжди відверто показую, що я тут. Дані в мене завжди оновлені, ВЛК пройдено. Усе зроблено. Я викладач в університеті, плюс до повномасштабного вторгнення я продовжив своє навчання. Минулого року я закінчив магістратуру і одразу пішов на аспірантуру. Спеціальність - культурологія. У мене відстрочка. Якщо, наприклад, воєнний стан закінчиться, і буде новий, і я собі не зроблю заново відстрочку, то повістка прийде", - поділився Євген Кот.

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Хто такий Євген Кот? Кот Євген - український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" і "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу Х-фактор і Україна має талант на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проєкту "Україна має талант" 2021.

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