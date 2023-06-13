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Пономарьов розповів, чому Лорак і Повалій підтримали країну-агресор РФ

Дмитро Відоменко
13 червня 2023, 09:30 оновлено 13 червня, 09:32
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Український попспівак Олександр Пономарьов розповів, чому, на його думку, Ані Лорак і Таїсія Повалій підтримують країну-агресор РФ.
Пономарьов, Лорак, Повалій
Пономарьов оцінив, чому, на його думку, Лорак і Повалій підтримали росіян / колаж Главред, фото УНІАН

Колишні українські попспівачки Таїсія Повалій та Ані Лорак, які підтримують путінський режим і війну, яку він розв'язав проти України, роблять це з фінансової причини. Про це український співак Олександр Пономарьов розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Думати. Але Біблія пише:"Не судіть – і не судимі будете". Я не хочу з колегіальної етики, просто християнської, навіть щось говорити. Я б цього не зробив. Це зрозуміло. У мене були б інші якісь вчинки з цього приводу. Їм не позаздриш, якщо чесно. Саме тому. Чому так сталося? Я навіть не розумію. Тому що, аналізуючи детально. Я знаю багато деталей, які відбувалися в той момент. Виправдань цьому, крім того, що заробити грошей, я не бачу. Чому б не повернутися, як, наприклад, Лобода навіть? Ось вона поїхала після 24 лютого. Піднялася, там залишила все, що у неї було, – і приїхала сюди, в Україну, допомагати. А чому було не вчинити так хоча б?", - сказав він.

Нагадаємо, раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

Дивіться відео - "Ані Лорак позбавлять звання Народної артистки України":

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Ані Лорак Олександр Пономарьов Таїсія Повалій війна Росії та України
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