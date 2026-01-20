Рус
"Повністю осиротіла": у родині зірки "Скаженого Весілля" сталося горе

Анна Підгорна
20 січня 2026, 18:29
15
Леся Самаєва переживає важкий, сповнений скорботи період.
Леся Самаєва
Леся Самаєва зараз - акторка втратила маму / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_samaieva

Коротко:

  • Померла мама Лесі Самаєвої
  • Артистка розповіла про втрату

Українська акторка Леся Самаєва кілька днів тому поділилася трагічною новиною - померла її мама. Жінки не стало вночі, і артистка досі не змирилася з втратою.

"Не стало моєї мамочки... Сьогодні вночі вона відійшла... Мені дуже гірко. Я хочу обійняти кожного, хто знав мою мамочку. Вона була прекрасна. Вона є для мене і зараз... Просто, хоча для мене вона усе одно є, мені дуже-дуже боляче", - написала Самаєва у своєму блозі в Instagram.

Вона також опублікувала зворушливе відео з рідною людиною - в кадрі її мама читає на пам'ять вірш Василя Симоненка "Ну скажи - хіба це фантастично...". У коментарях Лесі висловлюють свої співчуття друзі та шанувальники.

Мама Лесі Самаєвої
Мама Лесі Самаєвої / фото: instagram.com/lesia_samaieva

Дивіться відео, як мама Лесі Самаєвої декламує вірші:

Пізніше стало відомо, що прощання з мамою акторки відбулося 19 січня. Леся Самаєва подякувала всім, хто підтримав її в цей непростий час. "Тепер назавжди в серці... Тепер я повністю осиротіла, бо і мама, і тато пішли з цього життя. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона як крила, не дає упасти. І моя прекрасна родина, яка оточила мене увагою та любов’ю. Дякую, дорогі, що ви є", - каже скорботна акторка.

Леся Самаєва
Леся Самаєва зараз - акторка втратила маму / фото: instagram.com/lesia_samaieva

