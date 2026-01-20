Тарас Тополя став новою жертвою після "зливу" скандального відео ексдружини - деталі

Тарас Тополя став новою ціллю шахраїв.

Тарас Тополя постраждав від шахраїв / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

Тарас Тополя постраждав від шахраїв

Що сталося зі співаком

Відомий український співак Тарас Тополя вийшов на зв'язок після коментаря про шантаж зловмисниками своєї колишньої дружини Олени Тополі. Виявилося, що артист і сам став на меті шахраїв. Виявилося, що артист і сам став мішенню зловмисників. Про це Тополя повідомив у своєму Instagram.

За словами співака, шахраї влаштували справжню нічну атаку на його друзів і знайомих. Зловмисники почали дзвонити їм і надсилати повідомлення від імені Тараса. Артист вийшов у соцмережі, щоб попередити про дії шахраїв, і навіть додав фотодоказ.

Шахраї використовували дані Тараса Тополи / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Моїм друзям цієї ночі і рано вранці з невідомих номерів почали надходити дзвінки, а також відправлятися повідомлення, нібито від мого імені. Підкреслюю: всім, хто має мій номер, він не змінився", — написав Тополя.

Співак також попередив, що зловмисники могли надсилати його знайомим шкідливі файли, і попросив їх ні в якому разі не відкривати такі повідомлення.

"Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене, ігноруйте. Це шахраї", — повідомив артист.

Олена Тополя і Тарас Тополя стали жертвами шахраїв / фото: instagram.com/alyoshasinger

Раніше у мережі з'явилося відео Олени Тополі інтимного змісту. Шанувальники підтримали Тараса, зазначивши, що чорна смуга в житті його сім'ї обов'язково закінчиться. Фанати висунули припущення, що за атаками на Тополю можуть стояти громадяни країни-агресора.

"Сил вам, Тарас. З Богом вистоїте. Напевно, сусіди наші вирішили, що ви їм потрібні"

"Боже, де ви так згрішили, скільки бруду останнім часом! Фу, жахливо! Тримайтеся, і ви, і Олена! Все пройде, і це теж! У нас так завжди: або ти нічого не робиш і нікому не потрібен, або робиш — і тебе намагаються втопити"

"Сил вам це пройти. Просто огидно, на що здатні люди... Це ж явно хтось витрачає таку купу зусиль, щоб заважати вам жити і творити"

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відомий український режисер Олексій Комаровський висловився на підтримку Наталії Денисенко і розкрив, як її змінило розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком. Режисер помітив кардинальні зміни в характері дівчини.

Також дочки померлої актриси Анастасії Заворотнюк зробили рідкісний публічний вихід. На кадрах можна побачити, як виросла дочка зірки, якій на момент смерті матері було всього 5 років. Міла з захопленням реагувала на появу батька і супроводжувала його виступ гучними вигуками.

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-групи Антитіла, з якою випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

