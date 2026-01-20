"Об'єднала всіх проти себе": Тіна Кароль звернулася до українців після скандалу

Співачка вибачилася за скандальну пісню "У нас немає світла"

Тіна Кароль - У нас немає світла / колаж: Главред, скрін з відео

Тіна Кароль принесла вибачення за неоднозначну пісню

Що вона сказала

Відома українська співачка Тіна Кароль записала відеозвернення і вибачилася за скандальну пісню "У нас немає світла" про відключення електроенергії, яка викликала обурення українців у соцмережах. У TikTok артистка пояснила, чому виконала саме таку пісню.

Перша реакція Тіни Кароль на критику була різкою — знаменитість репостнула пост прихильниці про те, що вона пожертвувала понад 900 тисяч доларів на генератори для прифронтових областей. Співачка дорікнула українцям за те, що вони забули про її добрі справи.

Тіна Кароль — скандал / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Було таке. Ну а хто ж це пам'ятає? Сподіваюся, ці генератори гріють досі, а тепло в серцях ми не втратимо ніколи", — підписала пост Кароль.

Однак через майже добу співачка все ж вирішила вибачитися. Вона записала відеозвернення в своїх соцмережах, в якому заявила, що перебуває в контексті подій в Україні. Тіна сказала, що намагалася об'єднати громадян країни перед обличчям труднощів, але отримала зворотний ефект.

"Пишуть, що я не в контексті. Я в контексті максимально. Я, навпаки, хотіла об'єднати композицією всіх, а об'єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Нічого, вибачте мене, будь ласка", — вибачилася артистка.

Тіна Кароль вибачилася / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Також вона зазначила, що пісня не була "замовлена" представниками влади і була випущена за її власною ініціативою.

"Це не замовлення, це не методичка від влади, я не виконую ніяких замовлень. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творчістю, і цього разу було так само", — прокоментувала скандал Кароль.

Тіна Кароль "У нас немає світла" — дивитися відео:

Інфографіка, Кароль / Главред

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) — українська співачка і актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

