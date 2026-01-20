Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

Співачка Софія Ротару поділилася ніжним фото в чорно-білому кольорі.

Софія Ротару поділилася архівним фото/колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

З ким з'явилася Софія Ротару

На що вона натякнула

Легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності і реагує на обстріли України, поділилася рідкісним фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала чорно-біле зображення і поставила емодзі розбитого серця. На фото опублікована сама Софія Ротару в молодості з її чоловіком - Анатолієм Євдикоменком, з яким виконавиця прожила все своє життя.

Євдокименко з Софією Ротару прожили щасливі роки / Фото Instagram/sofiarotaru.official

Куди зникла Софія Ротару

Після початку повномасштабного вторгнення співачка зникла зі сцени, що породило чутки про можливі проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на замкнутий спосіб життя, вона час від часу ділиться з шанувальниками фото, реагує на російські удари по Україні і вітає співвітчизників з важливими датами.

Софія Ротару стала практично непублічною / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

Історія кохання Ротару та Євдокименка

Анатолій Євдокименко помітив співачку на обкладинці журналу. Йому на той час було 23 роки, він служив в армії. 22 вересня 1968 року відбулося весілля Софії та Анатолія. Через два роки, 24 серпня 1970 року, Ротару народила сина Руслана.

У 1997 році після тривалої хвороби померла мати Софії, а рік по тому у Анатолія стався інсульт. У серпні 2002 року стався другий інсульт, а 22 жовтня чоловіка спіткав третій інсульт. 23 жовтня 2002 року Анатолій Євдокименко помер. Софія Ротару переживала втрату дуже важко.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

