Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

Легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності і реагує на обстріли України, поділилася рідкісним фото.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала чорно-біле зображення і поставила емодзі розбитого серця. На фото опублікована сама Софія Ротару в молодості з її чоловіком - Анатолієм Євдикоменком, з яким виконавиця прожила все своє життя.
Куди зникла Софія Ротару
Після початку повномасштабного вторгнення співачка зникла зі сцени, що породило чутки про можливі проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на замкнутий спосіб життя, вона час від часу ділиться з шанувальниками фото, реагує на російські удари по Україні і вітає співвітчизників з важливими датами.
Історія кохання Ротару та Євдокименка
Анатолій Євдокименко помітив співачку на обкладинці журналу. Йому на той час було 23 роки, він служив в армії. 22 вересня 1968 року відбулося весілля Софії та Анатолія. Через два роки, 24 серпня 1970 року, Ротару народила сина Руслана.
У 1997 році після тривалої хвороби померла мати Софії, а рік по тому у Анатолія стався інсульт. У серпні 2002 року стався другий інсульт, а 22 жовтня чоловіка спіткав третій інсульт. 23 жовтня 2002 року Анатолій Євдокименко помер. Софія Ротару переживала втрату дуже важко.
Про особу: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
