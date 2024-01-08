Поліція затримала епатажну зірку "Х-Фактора" Андрія Мацевка

Завдяки правоохоронцям випадково спливли старі проблеми артиста з законом.

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Андрій Мацевко знаходиться в розшуку близько двох років / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Пісні "Ой чиє то жито" і "Смерека" у виконанні Андрія Мацевка стали справжніми хітами - хоч артист, який багато років тому прийшов підкорювати "Х-Фактор" та інші талант-шоу, виявився досить посереднім вокалістом, його впевненість в собі і харизма підкорили глядачів.

Великою зіркою він так і не став, але користувався успіхом на корпоративах і приватних вечірках. Та з часом його слава стала згасати, а сам він зник з інформаційного простору. Донедавна.

Патрульні поліції Івано-Франківської області, де мешкає Мацевко, днями помітили і затримали підозрілого перехожого, який явно намагався сховатися від правоохоронців. Ним виявився зірка "Х-Фактора". При перевірці документів з'ясувалося, що Андрій Мацевко вже два роки перебуває в розшуку одним з районних управлінь поліції ГУНП Києва, і переховується від органів досудового розслідування. Про це повідомляє видання "Галка".

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Припускають, що артиста розшукують після гучної справи з підробленими документами - у квітні 2021 року його затримали в київському метро, коли він намагався скористатися фальшивим пенсійним посвідченням. Тоді Мацевко заявив поліції, що документ йому дав його товариш, який нібито займається подібним шахрайством.

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