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Поліція затримала епатажну зірку "Х-Фактора" Андрія Мацевка

Анна Підгорна
8 січня 2024, 23:38
Завдяки правоохоронцям випадково спливли старі проблеми артиста з законом.
Андрій Мацевко
Андрій Мацевко знаходиться в розшуку близько двох років / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Пісні "Ой чиє то жито" і "Смерека" у виконанні Андрія Мацевка стали справжніми хітами - хоч артист, який багато років тому прийшов підкорювати "Х-Фактор" та інші талант-шоу, виявився досить посереднім вокалістом, його впевненість в собі і харизма підкорили глядачів.

Великою зіркою він так і не став, але користувався успіхом на корпоративах і приватних вечірках. Та з часом його слава стала згасати, а сам він зник з інформаційного простору. Донедавна.

Патрульні поліції Івано-Франківської області, де мешкає Мацевко, днями помітили і затримали підозрілого перехожого, який явно намагався сховатися від правоохоронців. Ним виявився зірка "Х-Фактора". При перевірці документів з'ясувалося, що Андрій Мацевко вже два роки перебуває в розшуку одним з районних управлінь поліції ГУНП Києва, і переховується від органів досудового розслідування. Про це повідомляє видання "Галка".

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Припускають, що артиста розшукують після гучної справи з підробленими документами - у квітні 2021 року його затримали в київському метро, коли він намагався скористатися фальшивим пенсійним посвідченням. Тоді Мацевко заявив поліції, що документ йому дав його товариш, який нібито займається подібним шахрайством.

Раніше співачка Руслана Лижичко показала свою вічно молоду маму. Фамільна схожість між жінками вражаюча - поруч зі своєю зоряною донькою Ніна Аркадіївна просто сяє.

Також співачка Kola (Анастасія Прудіус) похвалилася фігурою в купальнику і вперше показала чоловіка-іноземця. Разом закохані вирушили на відпочинок на захід України.

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