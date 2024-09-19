Зірка "Титаніка" вперше публічно висловилася про Україну

Кейт Вінслет поділилася роздумами, в яких український опір агресору посів особливе місце.

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Кейт Вінслет новини - Кейт Вінслет висловила повагу до України за сміливість / колаж: Главред, фото: imdb.com

На третьому році повномасштабної війни в Україні у світі практично не залишилося публічних особистостей, які б не висловили свою думку з цього приводу. Британська акторка Кейт Вінслет весь цей час мовчала і публічних заяв не робила.

Утім, це, як виявилося, не є ознакою того, що їй байдуже до українських трагедій. Ба більше: Вінслет вважає Україну синонімом сміливості.

Про це стало відомо після інтерв'ю акторки для журналу Time. Кейт Вінслет завжди була проти ретуші, і дотримується цього переконання досить суворо. Так на зйомках фільму "Лі", прем'єра якого відбулася у вересні минулого року, 48-річній артистці довелося зніматися в одній зі сцен топлес. На знімальному майданчику їй стали давати рекомендації про те, як виглядати в цей момент привабливіше - сісти прямо, втягнути живіт тощо. Кейт різко обірвала порадників і зазначила, що всі й так знають, який вона має вигляд, тому немає приводу займатися цим окозамилюванням.

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Багато хто оцінив цей її вчинок і відстоювання концепції "без ретуші" загалом дуже сміливими. З цим твердженням Кейт Вінслет незгодна.

"Це - не сміливість. Я не колишній керівник пошти, який бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива", - твердо підкреслила вона.

Хто така Кейт Вінслет? Кейт Вінслет - англійська акторка кіно, театру, телебачення і дубляжу. Володарка трьох премій BAFTA (1996, 2009, 2016), чотирьох Премій Гільдії кіноакторів США (1996, 2009, 2012, 2022), п'яти "Золотих глобусів" (2009 - двічі, 2012, 2016, 2022), двох "Еммі" (2011, 2021) і одного "Оскара" (2009). Найвідоміші роботи: "Розум і почуття", "Титанік", "Вічне сяйво чистого розуму", "Відпочинок за обміном", "Читець", "Кравчиня", "Мейр з Істтауна" та ін.

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