Потрійний діагноз: популярна американська зірка розповіла про хвороби

Актриса не побоялася зробити публічне зізнання й озвучила свої діагнози.

https://glavred.net/starnews/troynoy-diagnoz-populyarnaya-amerikanskaya-zvezda-rasskazala-o-boleznyah-10600838.html Посилання скопійоване

Еллен Дедженерес поділилася своїми діагнозами / Колаж Главред, фото Instagram/ellendegeneres

Американська акторка і ведуча церемонії Оскар Еллен Дедженерес повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як пише Page Six, Еллен Дедженерес розповіла, що в неї діагностували остеопороз, обсесивно-компульсивний розлад і синдром дефіциту уваги та гіперактивності після того, як вона відсторонилася від уваги громадськості через те, що нібито створила токсичне робоче середовище.

Колишня ведуча "Шоу Еллен Дедженерес" відверто розповіла про старіння у своєму новому спецвипуску Netflix "For Your Approval", який вийшов у вівторок.

відео дня

Хто така Еллен Дедженерес Еллен Дедженерес - американська актриса, комедіантка, телеведуча, володарка 11 премій "Еммі" за "Шоу Еллен Дедженерес". Ведуча двох церемоній вручення премії "Оскар" (2007, 2014). Як пише Вікіпедія, 7 вересня 2006 року Еллен Дедженерес була обрана ведучою 79-ї церемонії вручення нагород "Оскар", яка відбулася 25 лютого 2007 року. Це зробило її першою людиною, яка не приховує свою гомосексуальну орієнтацію, якій доручили проведення церемонії "Оскар". З цікавого: 2013 року Еллен Дедженерес була обрана ведучою 86-ї церемонії вручення нагород "Оскар", яка відбулася 2 березня 2014 року. Таким чином, вона вдруге стала ведучою цієї церемонії. Однією з найзначніших подій церемонії стало знамените селфі з Бредом Піттом, Меріл Стріп, Бредлі Купером, Анджеліною Джолі, Люпітою Ніонго, Джаредом Лето, Джулією Робертс, Ченнінгом Татумом, Дженніфер Лоуренс і Кевіном Спейсі. Фотографія, опублікована в твіттері ведучої прямо під час церемонії, підірвала інтернет - запис ретвітили рекордну кількість разів, через це в роботі сайту недовгий час був збій. У 2016 році журнал Time включив це фото до списку найбільш значущих фотографій за всю історію.

66-річна Дедженерес розповіла глядачам, що пройшла "дурний тест на щільність кісток", коли виявила, що у неї "повний остеопороз".

"Я навіть не знаю, як я зараз стою. Я як пісочний замок. Я можу розвалитися в душі", - сказала ДеДженерес.

Остеопороз - це "захворювання кісток, яке розвивається, коли знижується мінеральна щільність і маса кісток", що призводить до "зниження міцності кісток, що може збільшити ризик переломів", зазначає американський Національний інститут охорони здоров'я.

"Одного разу в мене був нестерпний біль, і я подумала, що порвала зв'язку або щось таке, і мені зробили МРТ, і вони сказали: "Ні, це просто артрит". Я запитала: "Як я це отримала?" А він відповів: "О, це просто відбувається у твоєму віці", - згадує вона.

ДеДженерес зізналася, що "важко бути чесною щодо старіння і здаватися крутою".

Стендап-комік також пояснила в спеціальному випуску, що вона почала ходити на терапію після того, як негативна реакція і "ненависть" фанатів позначилися на її психічному здоров'ї. Поки вона була там, вона дізналася, що у неї ОКР і СДУГ.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше американська телеведуча Еллен ДеДженерес вирішила підтримати Україну, яка зараз охоплена війною через злочинне вторгнення РФ.

Зазначимо, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка - Хайден Панеттьєрі дала нове інтерв'ю, після чого фанати запідозрили, що у зірки рецидив наркозалежності. Вона нерозбірливо говорила, очі були напіврозкриті, а погляд постійно бігав у різні боки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред