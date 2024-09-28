УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Потрійний діагноз: популярна американська зірка розповіла про хвороби

Олена Кюпелі
28 вересня 2024, 15:31
53
Актриса не побоялася зробити публічне зізнання й озвучила свої діагнози.
Еллен Дедженерес поділилася своїми діагнозами
Еллен Дедженерес поділилася своїми діагнозами / Колаж Главред, фото Instagram/ellendegeneres

Американська акторка і ведуча церемонії Оскар Еллен Дедженерес повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як пише Page Six, Еллен Дедженерес розповіла, що в неї діагностували остеопороз, обсесивно-компульсивний розлад і синдром дефіциту уваги та гіперактивності після того, як вона відсторонилася від уваги громадськості через те, що нібито створила токсичне робоче середовище.

Колишня ведуча "Шоу Еллен Дедженерес" відверто розповіла про старіння у своєму новому спецвипуску Netflix "For Your Approval", який вийшов у вівторок.

відео дня

Хто така Еллен Дедженерес

Еллен Дедженерес - американська актриса, комедіантка, телеведуча, володарка 11 премій "Еммі" за "Шоу Еллен Дедженерес". Ведуча двох церемоній вручення премії "Оскар" (2007, 2014).

Як пише Вікіпедія, 7 вересня 2006 року Еллен Дедженерес була обрана ведучою 79-ї церемонії вручення нагород "Оскар", яка відбулася 25 лютого 2007 року. Це зробило її першою людиною, яка не приховує свою гомосексуальну орієнтацію, якій доручили проведення церемонії "Оскар".

З цікавого: 2013 року Еллен Дедженерес була обрана ведучою 86-ї церемонії вручення нагород "Оскар", яка відбулася 2 березня 2014 року. Таким чином, вона вдруге стала ведучою цієї церемонії. Однією з найзначніших подій церемонії стало знамените селфі з Бредом Піттом, Меріл Стріп, Бредлі Купером, Анджеліною Джолі, Люпітою Ніонго, Джаредом Лето, Джулією Робертс, Ченнінгом Татумом, Дженніфер Лоуренс і Кевіном Спейсі. Фотографія, опублікована в твіттері ведучої прямо під час церемонії, підірвала інтернет - запис ретвітили рекордну кількість разів, через це в роботі сайту недовгий час був збій. У 2016 році журнал Time включив це фото до списку найбільш значущих фотографій за всю історію.

66-річна Дедженерес розповіла глядачам, що пройшла "дурний тест на щільність кісток", коли виявила, що у неї "повний остеопороз".

"Я навіть не знаю, як я зараз стою. Я як пісочний замок. Я можу розвалитися в душі", - сказала ДеДженерес.

Остеопороз - це "захворювання кісток, яке розвивається, коли знижується мінеральна щільність і маса кісток", що призводить до "зниження міцності кісток, що може збільшити ризик переломів", зазначає американський Національний інститут охорони здоров'я.

"Одного разу в мене був нестерпний біль, і я подумала, що порвала зв'язку або щось таке, і мені зробили МРТ, і вони сказали: "Ні, це просто артрит". Я запитала: "Як я це отримала?" А він відповів: "О, це просто відбувається у твоєму віці", - згадує вона.

ДеДженерес зізналася, що "важко бути чесною щодо старіння і здаватися крутою".

Стендап-комік також пояснила в спеціальному випуску, що вона почала ходити на терапію після того, як негативна реакція і "ненависть" фанатів позначилися на її психічному здоров'ї. Поки вона була там, вона дізналася, що у неї ОКР і СДУГ.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше американська телеведуча Еллен ДеДженерес вирішила підтримати Україну, яка зараз охоплена війною через злочинне вторгнення РФ.

Зазначимо, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка - Хайден Панеттьєрі дала нове інтерв'ю, після чого фанати запідозрили, що у зірки рецидив наркозалежності. Вона нерозбірливо говорила, очі були напіврозкриті, а погляд постійно бігав у різні боки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Еллен ДеДженерес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч "штиків": експерт розкрив серйозну загрозу для міста

РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч "штиків": експерт розкрив серйозну загрозу для міста

17:44 Україна
У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

17:24 Світ
Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

16:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

4 найщасливіші знаки зодіаку жовтня: їхні мрії збуватимуться 15351

4 найщасливіші знаки зодіаку жовтня: їхні мрії збуватимуться

Україну накриють сильні дощі: названо дату сильного похолодання 13262

Україну накриють сильні дощі: названо дату сильного похолодання

На колінах: Лорак отримала обручку від свого йога-бойфренда 9935

На колінах: Лорак отримала обручку від свого йога-бойфренда

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні 7947

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні

Останні новини

17:44

РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч "штиків": експерт розкрив серйозну загрозу для міста

17:24

У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

16:49

Головний стовп режиму Путіна: названо причину, чому його не можуть повалитиВідео

16:36

Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

16:26

Ізраїль обезголовив "Хезболлу": ліквідований лідер угруповання Насралла

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
16:14

У Путіна велика проблема: ЗСУ перерізали логістику ворога - адмірал НАТО

15:48

Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою

15:31

У США зробили заяву про план перемоги України і вказали на важливий момент

15:31

Потрійний діагноз: популярна американська зірка розповіла про хвороби

Реклама
15:24

Готував операторів Shahed: під Москвою ГУР ліквідувало полковника РФ

15:17

"Відбиваємо не лише вулиці, а й населені пункти": яка ситуація під Покровськом

15:09

В США зволікають: Байден не дотримується обіцянки щодо України - WSJ

15:07

Відома українська співачка виходить заміж

14:46

В одній з найгарячіших точок фронту: Буданов не злякався відвідати позиції ГУР

14:24

В ЄС розкритикували підтримку Угорщини китайського "мирного плану" для України

14:21

Війська РФ готуються до штурмів в одній з областей: ЗСУ розкрили подробиці

14:09

Квадробери вже в Україні: хто ці люди в масках з хвостами та чи є небезпека

13:35

Правила перетину кордону з ЄС змінюються: чи доведеться платити українцям

13:33

Гороскоп на жовтень 2024: прогноз для Близнюків від Анжели ПерлВідео

13:05

У Росії з'явився такий собі "Пригожин-2": чи буде другий похід на МосквуВідео

Реклама
12:45

Гороскоп на жовтень 2024 для Тельців: другий шанс, зміна статусу й очищенняВідео

12:24

Вже 8 загиблих: Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по СумахФото

12:01

Вирішальний момент: Зеленський готується до переговорів - El País

11:54

"Поставили на кін все": на яку напрямі відбувається вирішальна битва - Братчук

11:32

Контрнаступ РФ провалився: для ворога на Курщині виникла нова загроза - Попович

11:30

Війська РФ просуваються на Донеччині та захопили місто: у США розкрили деталі

11:15

Гороскоп на жовтень 2024: Плутон змінить життя Овнів назавждиВідео

10:48

Залужний "тане на очах": генерал поділився новиною з Британії і здивував видом

10:09

Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідківФото

10:00

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпВідео

09:39

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: Овнам - сила, Скорпіонам - нові цілі, Дівам - стабільністьВідео

09:39

Китай, Бразилія, Туреччина: "друзі" Росії виступили з критикою погроз Путіна

09:13

Чим змити стару побілку зі стелі: дуже легкий, але робочий спосібВідео

09:08

РФ запустила по Україні 77 засобів: скільки цілей вдалось збити - Повітряні сили

08:37

Війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах: поцілили по медустанові та будинках, деталі

08:10

Почався цирк: як українські Трампісти намагаються відмазати кумираПогляд

08:00

Охопити українські позиції з двох флангів: де окупанти задумали підступну пастку

06:10

Зачем Путину Угледар?Погляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні

05:18

Гороскоп на завтра 29 вересня: Водоліям - велике щастя, Скорпіонам - цікавий дзвінок

Реклама
04:46

Стане лише гірше: чому не можна кричати та бити кота - пояснення знають одиниціВідео

04:15

Хто начальник: непроста загадка, яку зможуть розгадати одиниці

03:31

Поки холоди не нагрянули: як почистити газову колонку

02:40

Чи можна розігрівати їжу в пластикових контейнерах в мікрохвильовій печі

02:02

Створення Курської народної республіки: експерт розкрив імовірний сценарій

01:00

Що можна і чого не варто робити в жовтні: астрологічний прогноз Влада Росса

00:13

4 найщасливіші знаки зодіаку жовтня: їхні мрії збуватимутьсяВідео

27 вересня, п'ятниця
23:51

Після зустрічі з Зеленським Трамп лякає Третьою світовою, якщо переможе Гарріс

23:37

Залишилося кілька днів: Україну зовсім скоро атакує нова магнітна буряВідео

22:52

Оминатимуть будинок десятою дорогою: жінка назвала найкращий засіб від мухВідео

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти