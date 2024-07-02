Поки Лопес у Європі: Аффлек вивіз свої речі із сімейного особняка

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які в липні мали відзначити другу річницю весілля, як повідомляють інсайдери, схоже, не збираються миритися.

https://glavred.net/stars/poka-lopes-v-evrope-afflek-vyvez-svoi-veshchi-iz-semeynogo-osobnyaka-10577273.html Посилання скопійоване

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уже давно на межі розлучення / instagram.com/jlo, imdb.com

Поки відома латиноамериканська поп-співачка Дженніфер Лопес їздила на курорти в Італії та відвідувала покази на Тижні високої моди в Парижі, її поки ще чоловік, оскароносний режисер і актор Бен Аффлек вивіз свої речі з їхнього сімейного особняка в елітному лос-анджелеському районі Беверлі-Гіллз. Про це повідомляє портал People з посиланням на свої джерела.

Зараз Аффлек проживає в орендованому будинку в районі Брентвуд. За житло, яке розташоване всього за кілька кварталів від будинку його колишньої дружини Дженніфер Гарнер і їхніх трьох дітей, він платить 100 тисяч доларів на місяць.

"Бен продовжує жити в орендованій квартирі. Він перебуває там уже близько двох місяців. Здається, він у порядку. Він був у своєму офісі щодня і, здається, зосереджений на роботі. Він також проводить час зі своїми дітьми", - підсумував він.

відео дня

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек новини

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася, але у 2024-му році ЗМІ почали активно писати, що він тріщить по швах - через занадто різні погляди на життя подружжя.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред