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Пітт більше не претендує в суді з Джолі на опіку над дітьми: що сталося

Дмитро Відоменко
30 березня 2024, 02:00
Бред Пітт більше не претендує в судових позовах з екс-дружиною Анджеліною Джолі на 50% опіки над шістьма дітьми від їхнього шлюбу.
Пітт, Джолі
У Бреда Пітта й Анджеліни Джолі шестеро дітей / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Троє з шістьох дітей легендарного актора/продюсера Бреда Пітта та акторки/режисерки Анджеліни Джолі вже досягли віку, коли на них не поширюється угода про опіку. Саме тому 60-річний Бред Пітт вирішив не претендувати на 50% опіки над ними, повідомляє британський таблоїд Mail.Online.

Спочатку Пітт домагався рівної опіки над дітьми, але тепер вирішив не оскаржувати це питання. Таким чином Джолі збереже за собою основну фізичну опіку над дітьми, а її колишній чоловік отримає право відвідування.

Однією з причин такого рішення інсайдери називають той факт, що в травні спільній доньці Шайло Нувель виповниться 18 років - і вона зможе самостійно ухвалювати рішення, з ким із батьків їй жити і спілкуватися. Молодше 18 років у пари тільки двоє усиновлених дітей - Нокс і Вів'єн (їм по 15 років).

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Причому, як пишуть журналісти, у старших дітей - 22-річного Меддокса, 20-річного Пакса і 19-річної Захари - залишаються складні стосунки з їхнім прийомним батьком.

Хто такий Бред Пітт?

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік уже має двох дітей - сина та доньку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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Анджеліна Джолі Бред Пітт
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