Анджеліна Джолі програла в суді Бреду Пітту

Легенди Голлівуду і колишнє подружжя - Анджеліна Джолі та Бред Пітт - продовжують вести в судах жорстоку боротьбу за французьку виноробню Chateau Miraval.

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Бред Пітт здобув над Анджеліною Джолі перемогу в суді / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний американський актор і продюсер Бред Пітт здобув чергову перемогу в суді - над колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Артистка спробувала скасувати попереднє рішення Верховного суду Лос-Анджелеса, яке задовольнило претензії Пітта з приводу того, що вона без його згоди 2021 року продала свою частку в їхньому французькому винограднику Chateau Miraval російському олігарху Юрію Шефлеру. Ба більше, актор заявляв, що Анджеліна порушила домовленість про те, що вони дадуть одне одному право першої відмови.

Суддя Лія Мартін відхилила звинувачення в тому, що позов Пітта був "легковажним, зловмисним і частиною проблемної схеми". І таке рішення означає, що у команди юристів Пітта є зелене світло - для того, щоб передати справу до суду іншої інстанції.

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Тривале протистояння між подружжям за виноробню Chateau Miraval уже отримало серед журналістів назву "Війни троянд" (оскільки там виготовляють відзначене нагородами ігристе рожеве вино).

Крім того, у лютому 2024 року стало відомо, що суд у Люксембурзі позбавив Stoli, групу олігарха Шефлера, деяких акцій, унаслідок чого Пітт став мажоритарним акціонером виноробні. Судові процеси щодо цієї компанії вже кілька років тривають у залах судів Франції, Люксембургу та США.

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік уже має двох дітей - сина та доньку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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