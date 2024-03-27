"ЕксБонд", актор Пірс Броснан дав кілька порад Аарону Тейлору-Джонсону після повідомлень про те, що йому запропонували роль легендарного секретного агента 007.

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Пірс Броснан висловився щодо нового "Джеймса Бонда" - нібито ним стане Ааарон Тейлор-Джонсон / колаж Главред, ua.depositphotos.com

Легендарний ірландський актор Пірс Броснан, який зіграв секретного агента 007 Джеймса Бонда чотири рази, оцінив чутки про те, що тепер цю роль гратиме Аарон Тейлор-Джонсон (дилогія "Піпець"). Про це повідомляє портал Еxpress.

Пірс, який зіграв культову роль у чотирьох фільмах у період з 1995 до 2002 року ("Золоте око" 1995 року, "Завтра не помре ніколи" 1997 року, "І цілого світу замало" 1999 року і "Помри, але не зараз" 2002 року), вважає, що Аарону слід "бути сміливим", беручись за цю роль.

Я думаю, що у цієї людини є здібності, талант і харизма, щоб зіграти Бонда, дуже навіть. Я прочитав новини про його можливості стати Бондом, тому я безумовно знімаю капелюха перед цим хлопцем. Він може це зробити. Будьте сміливими, йдіть туди і чудово проведіть час. Просто просто дійте", - сказав Броснан.

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Хто такий Аарон Тейлор-Джонсон? Аарон Тейлор-Джонсон - британський актор. Лауреат премії "Золотий Глобус" (2017). Найбільш відомий ролями у фільмах "Стати Джоном Ленноном" (2009), "Піпець" і "Піпець-2" (2010, 2013), "Анна Кареніна" (2012), "Ґодзілла" (2014), "Месники: Ера Альтрона" (2015), "Під покровом ночі" (2016).

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