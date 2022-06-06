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Співачка Жасмин вважає війну в Україні шансом нажитися: "не соромно, що я з Росії"

6 червня 2022, 13:58

Артистка вважає, що вона почне жити краще через війну в Україні.

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Співачка Жасмин радіють закриттю Mcdonald's і втечі колег з РФ / скріншот

Російська співачка Жасмин висловилася про колег, які виїхали з РФ, засудивши війну в Україні. Вона залишати країну не збирається.

Більш того, вона не переживає через відхід західних брендів, ресторанів, бо вважає, що російська продукція не гірше.

"Я, навпаки, навіть рада, тому що наші дизайнери повинні виходити на світовий рівень. Адже ми цього заслуговуємо. А Mcdonald's... Навіть ніколи не ходила туди. І вам не раджу. Я перехрестилася. І думаю, слава Богу", - заявила.

На думку Жасмин, чим більше артистів виїхали, тим більше вакансій і робочих місць.

читайте такожІрма Вітовська розповіла, в чому вина українських зірок: "потрібна кров, що б стати на бік добра""Нехай мігрують. Нам же більше роботи дістанеться. Прапор їм в руки, транспарант на голову", - додала вона.

Також співачка заявила, що"їй ніколи не буде соромно за те, що вона з Росії".

Раніше російська актриса Оксана Фандера на балконі вивісила український прапор, негласно підтримавши Україну у кривавій війні, розв'язаній Путіним.

Але через пару днів вона зробила нову публікацію, де повідала, що її текст і фото невірно зрозуміли. Вона також закрила коментарі під своїм постом.

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