Перша дружина Сергія Притули показала рідкісне фото сина від шоумена

Дмитро Притула з кожним днем стає все більше схожий на іменитого батька.
Волонтер, шоумен і політик Сергій Притула - щасливий батько одразу трьох дітей: сина Дмитра і двох донечок Соломії і Стефанії.
Дмитро народився в 2008 році в першому шлюбі громадського діяча з Юлією Андрійчук. Згодом цей шлюб Притули розпався, проте Сергій бере активну участь в житті і розвитку свого первістка.
Зараз Дмитру 14 років, і підліток вже виглядає дуже дорослим. Вгадується також неймовірна схожість між Дімою і його батьком. Свіжими фото хлопця поділилася на своїй сторінці в Facebook його мати Юлія.
Жінка привітала Дмитра з Днем його ангела. В якості ілюстрації до щирих побажань, вона опублікувала фото Притули-молодшого з його єдиноутробною сестрою - донькою Юлії від нових стосунків.
"З днем Ангела, Дмитрику! Хай береже тебе від негараздів твій Захисник, хай стелить м’яко від падінь!" - пише мама Дмитра.
Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.
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