236 млн грн лише за 1,5 доби: Притула оголосив результати "мегазбору" і сказав, скільки техніки куплять

Притула оголосив результати "мегазбору" і сказав, скільки техніки куплять/ Фото: Петр Порошенко, Главред

Український волонтер і ведучий Сергій Притула у четвер, 3 листопада, оголосив про закінчення "мегазбору" на бронетранспортери для українських військових.

Планувалося, що цей збір триватиме з 2 по 8 листопада. Але вже через півтори доби було зібрано не лише необхідну суму, а навіть більше. Про це Притула повідомив у соцмережах.

Він зазначив, що за цей короткий час українці і не тільки перерахували до його фонду 236 мільйонів гривень.

Волонтер планував зібрати 200 мільйонів гривень, яких вистачило б на закупівлю 50 британських гусеничних бронетранспортерів Spartan. Проте тепер для українських військових зможуть закупити 60 таких БТРів.

"Цих коштів вистачає і на 60 Spartan, і навіть 2,4 млн грн у нас залишається зверху на наступний проєкт… Це щось дуже броньоване", – розповів Притула.

Нагадаємо, про збір волонтер і телеведучий оголосив 2 листопада.

Бронетранспортери Spartan – що про них відомо

FV103 Spartan – це гусеничний бронетранспортер британської армії. Він був розроблений як варіант БТР сімейства Combat Vehicle Reconnaissance (гусеничний).

Такий БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний кулеметом.

Раніше благодійний фонд Сергія Притули спільно з активістом і громадським діячем Сергієм Стерненко за добу зібрали 352 мільйони гривень. На частину від цих грошей будуть придбані дрони-камікадзе, а решту направлять на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, український волонтер і шоумен Сергій Притула після скандальних твітів винахідника і мільярдера Ілона Маска надіслав йому підручник з історії України – книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка.

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