236 млн грн лише за 1,5 доби: Притула оголосив результати "мегазбору" і сказав, скільки техніки куплять

Збір коштів на БТРи для українських військових повинен був проводитися до 8 листопада. Але українці зібрали навіть більшу суму за півтори доби.
Український волонтер і ведучий Сергій Притула у четвер, 3 листопада, оголосив про закінчення "мегазбору" на бронетранспортери для українських військових.
Планувалося, що цей збір триватиме з 2 по 8 листопада. Але вже через півтори доби було зібрано не лише необхідну суму, а навіть більше. Про це Притула повідомив у соцмережах.
Він зазначив, що за цей короткий час українці і не тільки перерахували до його фонду 236 мільйонів гривень.
Волонтер планував зібрати 200 мільйонів гривень, яких вистачило б на закупівлю 50 британських гусеничних бронетранспортерів Spartan. Проте тепер для українських військових зможуть закупити 60 таких БТРів.
"Цих коштів вистачає і на 60 Spartan, і навіть 2,4 млн грн у нас залишається зверху на наступний проєкт… Це щось дуже броньоване", – розповів Притула.
Нагадаємо, про збір волонтер і телеведучий оголосив 2 листопада.
Бронетранспортери Spartan – що про них відомо
FV103 Spartan – це гусеничний бронетранспортер британської армії. Він був розроблений як варіант БТР сімейства Combat Vehicle Reconnaissance (гусеничний).
Такий БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний кулеметом.
Раніше благодійний фонд Сергія Притули спільно з активістом і громадським діячем Сергієм Стерненко за добу зібрали 352 мільйони гривень. На частину від цих грошей будуть придбані дрони-камікадзе, а решту направлять на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, український волонтер і шоумен Сергій Притула після скандальних твітів винахідника і мільярдера Ілона Маска надіслав йому підручник з історії України – книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка.
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