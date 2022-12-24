Андрій Данилко витратить всі гроші, 11 млн гривень, які він виручив за Rolls-Royce Мерк'юрі, на клініку протезування та реабілітації для українців.

Перша леді України розповіла, куди Данилко витратить гроші від продажу машини Мерк'юрі / Колаж фото УНІАН та аукціон "Сотбіс"

У листопаді нинішнього року український музикант і комік Андрій Данилко (він же Вєрка Сердючка) продав на аукціоні "Сотбіс" автомобіль Rolls-Royce, який колись належав солісту легендарної групи Queen Фредді Мерк'юрі. Перша леді України Олена Зеленська написала на своїй сторінці в Instagram, як саме артист розпорядився вирученими за авто 11 млн гривень.

За її словами, всі гроші Данилко витратить на потреби проекту Superhumans. В ході нього у Львові будується клініка для протезування та реабілітації дорослих і дітей, а також проведення складних операцій з реконструкції тіла.

Як підкреслила Зеленська, зараз травмованих дорослих і дітей відправляють за кордон. Але вже незабаром потужні медичні технології з цього питання будуть доступні в Україні. Над запуском власної лабораторії з виробництва протезів вже працює відома німецька компанія Ottobock.

Той самий Rolls-Royce / аукціон "Сотбіс"

"Консультації щодо ефективного та доступного власного виробництва протезів команді надає також компанія Ossur – провідний виробник біонічних протезів з Ісландії. До команди приєднався медичний директор Андрій Віленський - педіатр і багаторічний керівник багатьох успішних клінік. Він вже формує чергу пацієнтів і планує корпус з реабілітації", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

У відповідь завзятий путініст, цирковий дресирувальник Едгард Запашний, вийшов з себе.

"Як Данилко обгадив нашу країну на "Євробаченні"? А наша еліта, яка сьогодні втекла, постійно повертала Сердючку на ринок. Повернула, Данилко багато забули. А зараз він в київському метро в черговий раз нас обгадив. А народ увесь час йому прощав. Зараз настав час, коли прощати нічого не можна", - істерив Запашний в коментарі російським ЗМІ.

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