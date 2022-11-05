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В Англії Андрій Данилко продав авто Фредді Мерк'юрі за 11 млн гривень

5 листопада 2022, 20:27

Всі виручені гроші Андрій Данилко передасть саме організації Superhumans на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні.

Сердючка, Данилко
Вєрка Сердючка та Андрій Данилко / https://ua.depositphotos.com

Легендарний український комік і співак Андрій Данилко (більш відомий як Вєрка Сердючка) продав на відомому лондонському аукціоні Sotheby's унікальний автомобіль - Rolls-Royce Silver Shadow (1974 року виготовлення), який колись належав Фредді Мерк'юрі (легенді світового року і екссолісту групи Queen). Про це йдеться на сторінці організації Superhumans в Instagram.

Повідомляється, що всі виручені гроші Данилко передасть саме цій організації на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні. Машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів (близько 11 мільйонів грн за нинішнім курсом).

Роллс Ройс

"Неймовірна сума, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка нашої клініки, і - суттєвий внесок у віру в світлих людей. Ми вдячні Андрію Данилку невимовну кількість разів. Тепер завдяки йому в наших стінах буде битися частина енергії легендарної Queen, і наші пацієнти будуть відчувати себе рок-зірками. 11 мільйонів гривень, друзі. Слава Україні та її неймовірним людям", — заявили співробітники в Superhumans.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

У відповідь завзятий путініст, цирковий дресирувальник Едгард Запашний, вийшов з себе.

"Як Данилко обгадив нашу країну на "Євробаченні"? А наша еліта, яка сьогодні втекла, постійно повертала Сердючку на ринок. Повернула, Данилко багато забули. А зараз він в київському метро в черговий раз нас обгадив. А народ весь час йому прощав. Зараз настав час, коли прощати нічого не можна", - істерив запашний в коментарі російським ЗМІ.

Інші новини:

Андрій Данилко Queen Фредді Мерк'юрі новини шоу бізнесу
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