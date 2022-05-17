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Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром РФ Сергієм Шойгу

17 травня 2022, 21:35

Міністр оборони РФ здається артисту неправдоподібним персонажем.

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Андрій Данилко висміяв шойгу за безглузде генеральське вбрання / Колаж

Український музикант Андрій Данилко, який виступає в амплуа ексцентричної Вєрки Сердючки, за свою багаторічну кар'єру дізнався багато про сценічні костюми, а також непогано навчився розбиратися в людях.

І той, і інший навик став у нагоді артисту, коли він в інтерв'ю для YouTube-каналу Odesa Film Studio міркував про команду наближених, яку зібрав для себе президент рф путін.

Так Данилко висловив думку, що правляча верхівка насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно в своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на офіційних особах рф, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби з чужого плеча.

"Ви ж бачили цього шойгу в кумедному вбранні? Таке враження, не хочу образити когось, але відчуття, що береться оренда театральних костюмів. Ось воно на ньому так виглядає, ну не йде людині",- резюмував артист.

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Раніше відомий український журналіст Дмитро Гордон назвав співачку з України Наташу Корольову та її чоловіка, стриптизера Сергія Глушка (Тарзана) "духовними повіями".

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