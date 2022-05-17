Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром РФ Сергієм Шойгу

Міністр оборони РФ здається артисту неправдоподібним персонажем.
Український музикант Андрій Данилко, який виступає в амплуа ексцентричної Вєрки Сердючки, за свою багаторічну кар'єру дізнався багато про сценічні костюми, а також непогано навчився розбиратися в людях.
І той, і інший навик став у нагоді артисту, коли він в інтерв'ю для YouTube-каналу Odesa Film Studio міркував про команду наближених, яку зібрав для себе президент рф путін.
Так Данилко висловив думку, що правляча верхівка насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно в своїх руках.
Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на офіційних особах рф, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби з чужого плеча.
"Ви ж бачили цього шойгу в кумедному вбранні? Таке враження, не хочу образити когось, але відчуття, що береться оренда театральних костюмів. Ось воно на ньому так виглядає, ну не йде людині",- резюмував артист.
читайте такожІгор Кондратюк розповів, чому у рашистів і запроданців не відбирають звання Народних артистів
Раніше відомий український журналіст Дмитро Гордон назвав співачку з України Наташу Корольову та її чоловіка, стриптизера Сергія Глушка (Тарзана) "духовними повіями".
Інші новини:
- Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову і Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі
- "Путін дивно пахне і не їсть": політичний експерт США розповів про президента РФ
- Їй санкції не страшні: Російська порноактриса назвала Крим українським