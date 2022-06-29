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"Данилко обгидив нашу країну": у Росії істерика через нову пісню Сердючки

29 июня 2022, 12:39

Український шоумен став кісткою в горлі росіян.

сердючка, запашний
У Росії істерика через нову пісню Сердючки / скріншот

Завзятий путініст Едгард Запашний не упускає моменту висловитися про знаменитостей, які критикують Росію і її громадян. Цього разу дресирувальнику не догодив Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка.

За словами Запашного, заборону на в'їзд до РФ для Данилка на 50 років потрібно посилити.

"Як Данилко обгидив нашу країну на "Євробаченні"? А наша еліта, яка сьогодні втекла, постійно повертала Сердючку на ринок. Повернула, Данилко багато забули. А зараз він в київському метро в черговий раз нас обгадив. А народ-то весь час йому прощав. Зараз настав час, коли прощати нічого не можна", - істерить Запашний в коментарі російським ЗМІ.

Судячи з усього, обурення дресирувальника викликало виконання пісні "Геть з України, москаль некрасівий", яку Данилко вперше заспівав у 2004 році, виступаючи в образі балерини Белли Куценко.

Читайте такжеВєрка Сердючка стала зіркою анекдоту про Макрона, Шольца і ДрагіНагадаємо, раніше Данилко висловив думку, що правящая верхівка насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках. Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах рф, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби з чужого плеча.

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Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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