"Боляче": дружина Віктора Павліка крізь сльози розповіла про серйозний діагноз сина

Віктор Павлік – сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Реп'яхова

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Катерина Реп'яхова розповіла про діагноз сина

З якими труднощами вона зіткнулася

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - поділилася, як діагноз сина Михайла впливає на життя.

На своїй сторінці в соцмережах блогерка опублікувала фрагмент відео шоу "За межами", і розповіла, як вона переживає складні етапи з сином.

відео дня

Нагадаємо, Міша є не нормотипною дитиною і поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. Хлопчику зараз три роки і поки що немає жодного прогресу в його розвитку, хоча батьки активно ним займаються.

Катерина Реп'яхова про діагноз сина / фото: скрін instagram.com, Катерина Реп'яхова

"Коли з'явиться діалог, зможу розуміти думки своєї дитини... І нехай вона якось себе не так поводить, виглядатиме якось - все одно! Головне - мій контакт із дитиною. Якщо я сьогодні не можу зрозуміти, про що вона думає - боляче їй чи добре - я можу тільки здогадуватися, це дуже складно. Дуже чекаю, щоб вона, наприклад, могла сказати: "Мамо, мені сумно, я хочу відпочити", - зізналася Катерина.

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Катя Реп'яхова та Віктор Павлік із сином / instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова дуже чекає, коли ж зможе побудувати діалог із сином.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

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