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Від сірого кардинала до відлюдниці: ким були перші леді України

Христина Трохимчук
13 жовтня 2026, 11:16
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За час існування незалежної України дружини президентів пройшли шлях від повної непублічності до важливої складової міжнародної дипломатії.
Чим займалися перші леді України
Чим займалися перші леді України / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Біографії перших леді України
  • Чим займалися дружини президентів під час їхніх каденцій

Інститут перших леді в Україні формувався й еволюціонував разом із самою державою. На зорі незалежності громадськість практично нічого не знала про дружин президентів, проте з часом їхня роль трансформувалася від скромного супроводу чоловіка до участі в публічній політиці, дипломатії та масштабній благодійності. Главред розповість, чим займалися перші леді України під час президентства своїх чоловіків.

Антоніна Кравчук

Антоніна Кравчук народилася 3 листопада 1935 року в селі Вири Сумської області. Зі своїм майбутнім чоловіком Леонідом Кравчуком вона познайомилася ще в студентські роки, під час навчання в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, повідомляє Telegraf. Молоді люди одружилися в 1957 році, і незабаром у родині народився син Олександр.

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Антоніна зробила успішну наукову кар’єру: захистила дисертацію, стала кандидатом економічних наук і тривалий час викладала економіку в рідному університеті, а згодом - у Державній академії житлово-комунального господарства. Коли в грудні 1991 року Леонід Кравчук очолив незалежну Україну, Антоніна Михайлівна категорично відмовилася ставати публічною особою. Поза об'єктивами камер вона займалася освітніми проєктами, брала участь у створенні журналів "Персонал" і "Персонал Плюс", а також воліла вести непублічне життя.

Леонід Кравчук із дружиною Антоніною
Леонід Кравчук із дружиною Антоніною / скріншот із відео

Людмила Кучма

Людмила Кучма народилася в російському місті Воткінську, в Удмуртії. Здобувши інженерну освіту, вона понад тридцять років пропрацювала у знаменитому конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі, де й познайомилася з молодим фахівцем Леонідом Кучмою. Експерти та сучасники неодноразово відзначали значний вплив Людмили Миколаївни на чоловіка. За поширеною думкою, шлях Кучми до політичних вершин значною мірою був відкритий завдяки її вітчиму - Геннадію Туманову, який обіймав посаду головного інженера Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.

Після того як у 1994 році Леонід Кучма став другим президентом України, його дружина вирішила взяти на себе роль публічної особи та благодійниці. З 1996 року вона очолювала Національний фонд соціального захисту "Україна - дітям", а з 2000 року - фонд "Надія і Добро". Людмила Кучма системно розвивала благодійність у молодій країні: підтримувала дитячий фестиваль в Артеку, допомагала паралімпійському руху і навіть була призначена спеціальним посланцем ЮНЕСКО з підтримки обдарованої молоді.

Людмила Кучма
Людмила Кучма / скрін з відео

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко народилася в Чикаго, штат Іллінойс, США, у родині українських емігрантів. У 1982 році вона закінчила престижний Джорджтаунський університет за спеціальністю "міжнародна економіка", після чого будувала кар’єру в Держдепартаменті США та працювала фінансистом у Державному казначействі США. Її кар’єра в американських державних органах стала приводом для нападків російської пропаганди та спекуляцій щодо можливих зв’язків першої леді з ЦРУ.

Після інавгурації третього президента України у 2005 році Катерина Ющенко очолила наглядову раду Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000". Її ключовою та найбільш резонансною ініціативою став проєкт "Дитяча лікарня майбутнього", в рамках якого вдалося зібрати понад 262 мільйони гривень. Однак через бюрократичні перешкоди проєкт зупинився на етапі закладення фундаменту, що викликало хвилю суспільної критики.

Катерина Ющенко
Катерина Ющенко / скріншот із відео

Водночас Катерина зробила значний внесок у збереження історичної пам’яті: активно домагалася міжнародного визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу та підтримувала створення Меморіалу жертв Голодомору в Києві.

Людмила Янукович

Людмила Янукович за освітою була інженером-будівельником і практично все життя воліла залишатися поза політикою. Під час каденції президента-втікача Віктора Януковича вона рідко з’являлася на офіційних державних прийомах і протокольних заходах, вважаючи за краще жити в Донецьку та вести усамітнений спосіб життя.

У суспільній пам’яті Людмила Янукович залишилася насамперед завдяки своїм яскравим та емоційним виступам. Під час Помаранчевої революції 2004 року її промова про "наколоті апельсини" та "американські валянки" миттєво розійшлася по країні, а згодом фраза "Батя, я стараюся!" перетворилася на популярний інтернет-мем.

Людмила Янукович
Людмила Янукович / скріншот із відео

Після Революції гідності, анексії Криму Росією та втечі чоловіка з країни Людмила переїхала до Криму, де, за повідомленнями ЗМІ, веде усамітнене життя. Час від часу в мережі з’являється інформація про смерть колишньої першої леді, однак вона не отримала офіційного підтвердження.

Марина Порошенко

Марина Порошенко народилася 1 лютого 1962 року в Києві. У молодості вона закінчила Київський медичний інститут, захистила кандидатську дисертацію та працювала кардіологом у Жовтневій лікарні. З Петром Порошенком вона познайомилася ще в студентські роки, і в 1984 році вони одружилися. Пізніше, за наполяганням чоловіка, Марина залишила медичну та наукову кар’єру, присвятивши себе вихованню дітей.

Після обрання Петра Порошенка президентом у 2014 році Марина Анатоліївна сформувала образ класичної європейської першої леді. Вона супроводжувала чоловіка під час офіційних і закордонних візитів, давала інтерв’ю, з’являлася на обкладинках глянцевих журналів і курувала соціальні проєкти.

Марина Порошенко
Марина Порошенко / скрін з відео

З 2016 по 2020 рік Марина Порошенко входила до ради з розвитку "Мистецького арсеналу", а з 2018 року майже рік очолювала Український культурний фонд. Наразі вона продовжує публічну діяльність як депутатка Київської міської ради.

Олена Зеленська

Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. Вона навчалася в одній гімназії зі своїм майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським. У дитинстві Олена мріяла стати вчителькою або стюардесою, але зрештою закінчила Криворізький національний університет за спеціальністю "архітектор". За фахом вона не працювала, віддавши перевагу творчій діяльності: Олена стала сценаристкою студії "Квартал 95" і тривалий час воліла залишатися в тіні слави свого чоловіка.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / фото: t.me, Олена Зеленська

Усе змінилося у 2019 році, коли Володимир Зеленський став главою держави, а Олена - першою леді. На цій посаді вона розгорнула масштабну громадську діяльність. Разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком вона ініціювала реформу шкільного харчування, запустила україномовні аудіогіди у провідних музеях світу та розпочала флагманський проєкт "Без бар’єрів", спрямований на створення доступного середовища. Крім того, Олена Зеленська заснувала щорічний міжнародний "Саміт перших леді та джентльменів" і створила власний благодійний фонд для підтримки медицини та освіти, а також допомоги постраждалим від війни.

Ким були та чим займалися перші леді України - дивіться відео.

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Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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