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Олена Зеленська "вигуляла" традиційний аксесуар за 12 тисяч гривень - деталі

Христина Трохимчук
27 серпня 2026, 11:14
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Перша леді України продемонструвала вишуканий стиль на премії "Національна легенда України".
Олена Зеленська продемонструвала дорогий аксесуар
Олена Зеленська продемонструвала дорогий аксесуар / колаж: "Главред", фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ви дізнаєтеся:

  • У якому образі Олена Зеленська з'явилася на шостій церемонії "Національна легенда України"
  • Який ексклюзивний аксесуар став головною "родзинкою" її образу

Перша леді України Олена Зеленська вразила своїм елегантним зовнішнім виглядом на шостій церемонії нагородження почесним званням "Національна легенда України". Для відвідування урочистого заходу дружина президента обрала total-black образ із традиційним аксесуаром. Фотографії з заходу з'явилися в Telegram-каналі першої леді.

Основою вишуканого вбрання стали класичні чорні штани та сорочка з акуратним невеликим драпіруванням на комірі.

відео дня

Родзинкою вбрання став автентичний український аксесуар - фартух "Досвітки" на поясі від вітчизняного бренду Gunia Project, який вважається одним із найархаїчніших видів традиційного жіночого одягу.

Скільки коштує фартух Олени Зеленської
Скільки коштує фартух Олени Зеленської / фото: guniaproject.com

Дизайнерський виріб прикрашений вишивкою бісером за мотивами рушників з архівів Музею Івана Гончара. До речі, вартість такої речі становить 12 500 гривень, однак купити її зараз неможливо - весь тираж повністю розкуплено. На відміну від зразка на сайті, Олена Зеленська пов’язала фартух набік.

Особливого шарму образу додали вдало підібрані прикраси. Перша леді зробила ставку на масивне акцентне кольє та лаконічну пару золотих сережок.

Національна легенда України - образ Олени Зеленської
Національна легенда України - образ Олени Зеленської / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Завершальним штрихом стала елегантна зачіска. Олена Зеленська зібрала волосся в акуратний низький пучок, випустивши кілька м’яких пасом біля обличчя, що додало її строгому вбранню нотку романтичності.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський разом із дружиною вручив нагороду "Національна легенда України" 18 видатним українцям та іноземним партнерам. Президент підкреслив величезну цінність людей, які своєю працею зміцнюють країну, прославляють її у світі та залишаються поруч у найважливіші моменти.

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Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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