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Помер головний герой фільму "Максим Оса та золото Песиголовця" Василь Кухарський

Анна Підгорна
7 грудня 2023, 22:52
Чудовий чоловік та батько, а також талановитий актор Кухарський був відданим захисником України.
Помер Василь Кухарський
Помер Василь Кухарський / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот

42-річний актор театру і кіно, а також воїн ЗСУ Василь Кухарський помер. Про це повідомив Київський академічний драматичний театр на Подолі, де артист служив з 2008 року.

Трагічну новину підтвердила дружина Кухарського - Наталка Гордій-Кухарська. "Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти - Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко - лети високо. І будь поруч завжди", - зворушливо попрощалася вдова актора.

Василь Кухарський вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. У вересні 2023 року він отримав важке поранення під час бойових дій та був доставлений в одну з київських лікарень, де згодом і помер трохи більше двох місяців по тому.

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За свою багаторічну кар'єру Кухарський зіграв понад 50 ролей в театрі і в кіно. Найбільш відома його робота - головна роль у популярному українському містичному детективі "Максим Оса і золото Песиголовця", де він зіграв козака, який розслідує вбивство побратимів і зникнення великої суми.

Василь Кухарський, серед іншого, є лауреатом премії "Київська пектораль" у номінації "Краща чоловіча роль" за виставу "На дні".

Раніше стало відомо, що український телеведучий, колишній учасник КВН і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо помер у 54 роки. Прощання з артистом проходило в Жовтневому палаці в Києві.

Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої дочки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.

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