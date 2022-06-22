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"Остапа понесло": Кондратюк назвав три головні проблеми Арестовича

22 червня 2022, 18:35

Відомий українських продюсер і ведучий Ігор Кондратюк перерахував три головні проблеми радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк назвав проблеми Арестовича / Главред

Відомий українських продюсер і ведучий Ігор Кондратюк перерахував три головні проблеми радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

Шоумен підкреслив, що є й четверта проблема, але її розголошувати не став.

"Прочитав ві *ер Олексія А. (позивний "Дід Панас") про "активістів". У людини мінімум три очевидні проблеми: а) розуміння причинно-наслідкових зв'язків б) зіркова хвороба; в) "Остапа несло". Є ще й г) - не варто коментарів", - написав Кондратюк у Facebook.

Наприкінці він додав фразу "Нам своє робити!".

Раніше Главред писав, що ЗСУ завдали вдалого удару по військовому об'єкту окупантів на Кримському півострові. Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що наші військові й надалі продовжать це робити.

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Арестович пояснив, що потрібно розрізняти територію Росії і землі, які російська влада вважає російською територією, але вона Українська - "типу Криму".

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Ігор Кондратюк військова агресія РФ Олексій Арестович новини шоу бізнесу
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