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Залишилися без даху над головою: Павло Зібров розповів про друзів, в чий дім потрапила ворожа ракета

24 листопада 2022, 18:21

Дорослі зараз у лікарні з пораненнями, а діти - бояться не побачити батьків.

Павло Зібров
Павло Зібров розповів про друзів, які постраждали від ракетного обстрілу 23 листопада / instagram.com/pavlo_zibrov

Український естрадний співак, Народний артист України Павло Зібров показав наслідки вчорашнього ракетного удару по житловому будинку у Вишгороді. Там жили його друзі, сумною історією яких він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Співак показав ролик - все, що залишилося від квартири сім'ї з двома дітьми. Батько сімейства зараз у важкому стані перебуває в реанімації, мати - також у лікарні з осколковими пораненнями.

Раніше, на початку війни, за розповідями Зіброва, його друзі пережили окупацію. Тепер залишилися покаліченими і без даху над головою.

"Друзі, вчора сталась жахлива біда, ворожа ракета впала в житловий будинок у Вишгороді. В цьому будинку, який на відео, були наші добрі друзі. Валя в лікарні з осколковими пораненями, Віталік у реанімації, бореться за життя та кінцівки", - розповів співак.

Він уже заявив, що частину грошей зі свого найближчого концерту передасть на допомогу родині своїх друзів, але також звернувся до підписників з проханням підтримати постраждалих по мірі їх можливостей.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є Прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті пропало світло, Інтернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знежирення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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