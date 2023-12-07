Оскароносний актор і друг України Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера

Шон Пенн зіграв у новелі кіноальманаху "Війна очима тварин" під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький.

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Шон Пенн зіграв у новелі, яку зняв Мирослав Слабошпицький / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний і оскароносний актор/режисер Шон Пенн зіграв головну роль у фінальній новелі "Орел", альманаху "Війна очима тварин", автором сценарію і режисером якої виступив відомий український діяч кіно Мирослав Слабошпицький. Про це повідомляє спеціалізоване видання Deadline.

Повідомляється, що події альманаху розгортаються на початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну в Чорнобильському заповіднику, куди молодий звукооператор відправився на замовлення закордонного продюсера для запису голосів рідкісних птахів (і де його роботу перериває повномасштабне вторгнення РФ в Україну).

Всього в альманасі буде дев'ять частин і ставить в центрі уваги тварин, які постраждали від влаштованого окупантами екоциду через війну в Україні.

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Перша частина зйомок нещодавно завершилися в Лос-Анджелесі на студії Evergreen, а друга частина скоро стартує в Україні.

"Було приємно співпрацювати з легендою світового кіно і одним з кращих акторів сучасності" - його професіоналізм і відданість справі викликали у мене повний трепет. Робота з Пенном на знімальному майданчику була надзвичайно вражаючим режисерським досвідом і справжнім святом творчості", ‒ сказав Слабошпицький.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича ріка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звертався до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він буде закликати відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Харві Мілк".

Крім того, Пенн закрутив роман з українкою - актрисою і телеведучою Ольгою Коротяєвою. Пара разом відвідала кінофестиваль у Грузії.

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