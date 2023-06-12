Шон Пенн з'явився на публіці в Грузії зі своєю коханою-українкою

Шон Пенн був помічений на фестивалі в Тбілісі, Грузія, в компанії нової коханої - української актриси і телеведучої Ольги Коротяевой.

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Шон Пенн перестав приховувати свій роман з українкою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Легендарний оскароносний американський актор і режисер (а також відомий прихильник України в її війні з Росією) Шон Пенн був помічений на фестивалі ZEG Tbilisi в Тбілісі (Грузія) в компанії своєї української коханої − актриси і телеведучої Ольги Коротяевой. Їх спільні фото опублікував портал ТаблоID.

Такою спільною появою на публічному заході пара підтвердила чутки про свій роман, які поширилися наприкінці травня 2023 року.

62-річний володар "Оскара" за роль у фільмі "Харві Мілк" заздалегідь був заявлений як гість фестивалю, а ось його приїзд із супутницею став несподіванкою для організаторів і учасників програми.

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Шонн Пенн у Грузії з українською коханою / TabloId

Пенн і його обраниця, яка молодша за артиста на 19 років, відвідали один з ресторанів Тбілісі в складі великої компанії. Вони сиділи поруч за столом, але поводилися, за словами присутніх, досить стримано. Зовсім не так, як нещодавно в японському ресторані в Малібу (США), де відпочивали Пенн і Коротяєва. А пізніше на відпочинку в Римі, пара взагалі трималася за руку і цілувалася прямо серед вузьких вуличок Вічного міста.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн (як володар "Оскара" за головні ролі у фільмах "Таємнича Ріка" і "Харві Мілк"), який вкрай переживає через війну РФ проти України, звертався до Академії кінематографічних мистецтв і наук. І запропонував дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він буде закликати відвідувачів бойкотувати шоу, а також обіцяв "розплавити" свою статуетку "Оскара", яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Харві Мілк".

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