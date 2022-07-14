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Восени у Москву, а потім - до Києва: Андрій Макаревич і Машина времени показали провокаційну афішу

14 липня 2022, 03:16

Лідер групи поки не дав коментаря про новий концерт-тур.

Андрій Макаревич
Андрій Макаревич восени виступить в Росії і Україні / instagram.com/mashinavremeniofficial

Російський музикант, поет-пісняр, художник і лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич за кілька днів до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну покинув країну-агресора, і перебрався з молодою дружиною до Ізраїлю.

Артист не раз підкреслював - це не втеча від путінської тиранії, а зважене рішення, прийняте задовго до війни. Проте артисти-путіністи і отруєні рашистською пропагандою росіяни вважають його втікачем.

Раніше повертатися в РФ у плани Макаревича не входило - він жорстко засуджував війну в Україні, і висміював тупих, жорстоких і вузьколобих ляльководів, які зараз заправляють Росією. За це на його батьківщині артиста прозвали зрадником.

Проте, на офіційному сайті гурту Машина времени з'явилася афіша, згідно з якою артисти вже у вересні почнуть тур по російських містах, а в жовтні виступлять в столиці РФ.

Примітно, що концерти групи заплановані і в Україні: в листопаді Машина времени буде в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Києві та Львові.

Машина часу Афіша
Афіша гурту Машина времени на осінь 2022 / mashina.ru
Машина часу Афіша
Афіша гурту Машина времени на осінь 2022 / mashina.ru

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Нагадаємо, раніше музикант і лідер гурту "Машина вемени" Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн - стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.

На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли негативно.

Пізніше Макаревич записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів-окупантів.

Музикант а-капела виконав пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати ‒ просто як гарматне м'ясо.

Інші новини:

шоу-бізнес Андрій Макаревич Машина часу новини шоу бізнесу
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