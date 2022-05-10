"Забутий в раю солдат / тебе обдурили": Макаревич звернувся до російських військових з проникливою піснею

Андрій Макаревич виклав у Мережу відео, де він а-капела виконує пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати ‒ просто як гарматне м'ясо.
Легендарний рок-музикант і фронтмен колективу "Машина часу" Макаревич Андрій Макаревич, який засудив повномасштабне російське військове вторгнення в Україну записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів. Музикант опублікував у мережі чорно-біле відео,
Макаревич а-капела виконує пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати ‒ просто як гарматне м'ясо.
"Як там, стріляли, солдат?
Відомо - стріляли.
Кому присягав, солдат?
Царю та народу.
За що воював, солдат?
За вашу свободу.
Куди ти потрапив, солдат?
Під бомби, під кулі.
А ти і не знав, солдат,
Убитий в бою солдат,
Забутий в раю солдатів,
Тебе обдурили"- так закінчується текст пісні.
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Нагадаємо, раніше музикант і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн - стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.
На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли негативно.
"Я вважаю, що це безпечніше зараз. А головне-навіщо? Ізраїльське громадянство перекриває всі 99,9% потреб. Він не зможе поїхати в Судан, наприклад, або в Чад. Ізраїль для мене єдина безпечна країна. Тому що мої предки жили і в Україні, і в Росії і завжди це погано закінчувалося. Справжній єврей повинен жити в Ізраїлі", - розповідає Кляйн.
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