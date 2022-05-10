"Забутий в раю солдат / тебе обдурили": Макаревич звернувся до російських військових з проникливою піснею

Андрій Макаревич / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Легендарний рок-музикант і фронтмен колективу "Машина часу" Макаревич Андрій Макаревич, який засудив повномасштабне російське військове вторгнення в Україну записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів. Музикант опублікував у мережі чорно-біле відео,

Макаревич а-капела виконує пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати ‒ просто як гарматне м'ясо.

"Як там, стріляли, солдат?

Відомо - стріляли.

Кому присягав, солдат?

Царю та народу.

За що воював, солдат?

За вашу свободу.

Куди ти потрапив, солдат?

Під бомби, під кулі.

А ти і не знав, солдат,

Убитий в бою солдат,

Забутий в раю солдатів,

Тебе обдурили"- так закінчується текст пісні.

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Нагадаємо, раніше музикант і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн - стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.

На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли негативно.

"Я вважаю, що це безпечніше зараз. А головне-навіщо? Ізраїльське громадянство перекриває всі 99,9% потреб. Він не зможе поїхати в Судан, наприклад, або в Чад. Ізраїль для мене єдина безпечна країна. Тому що мої предки жили і в Україні, і в Росії і завжди це погано закінчувалося. Справжній єврей повинен жити в Ізраїлі", - розповідає Кляйн.

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