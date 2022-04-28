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"Я вважаю, що це безпечніше зараз": Андрій Макаревич позбавив сина російського громадянства

28 квітня 2022, 15:22

"Справжній єврей повинен жити в Ізраїлі", - переконана дружина музиканта.

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Андрій Макаревич позбавив сина російського громадянства / instagram.com/_einatklein_

Музикант і лідер групи Машина часу Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн нещодавно стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.

На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли заперечно.

"Я вважаю, що це безпечніше зараз. А головне - навіщо? Ізраїльське громадянство перекриває всі 99,9% потреб. Він не зможе поїхати в Судан, наприклад, або в Чад. Ізраїль для мене єдина безпечна країна. Тому що мої предки жили і в Україні, і в Росії і завжди це погано закінчувалося. Справжній єврей повинен жити в Ізраїлі",- розповідає Кляйн.

До слова, переїзд Макаревича з рф в Ізраїль спочатку не був пов'язаний з розв'язаною кремлем полономасштабною війною в Україні. Музикант з дружиною давно планували цей важливий крок у зв'язку з очікуванням сина.

Андрій Макаревич поки ухиляється від прямої відповіді на питання, чи планує він коли-небудь повертатися в свою "невмиту росію". "Я продовжую залишатися слабо мотивованим інтуїтивним оптимістом. Мені чомусь, всупереч логіці, продовжує здаватися, що цей дурний сон закінчиться раніше, ніж ми очікуємо і багато хто поїде назад. У будь-якому випадку я б хотів, коли у мене виникає бажання поїхати туди або сюди, не бути обтяженим якимись безглуздими додатковими проблемами",- розповідає він.

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Лідер групи Машина часу Андрій Макаревич різко висловлюється проти військової агресії рф в Україні, і не менш жорстокий до тих, хто цю війну схвалює - їх артист вважає "мудаччям" з деревом в голові.

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