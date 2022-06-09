Макаревич висміяв російських військових: "Раз думати не вмієте - займіться хоча б чистописанням"

Андрій Макаревич висміяв російських військових іронічною картиною / instagram.com/mashinavremeniofficial

Російський музикант, поет-пісняр, художник і лідер гурту Машина времени Макаревич Андрій Макаревич відверто і публічною критикує військову агресію РФ спрямовану на Україну.

У зв'язку з війною, яку він не прикриває сором'язливим "спецоперація", артист не рідко висловлює свої думки в блозі в Facebook. Пропагандистські ЗМІ жадібно розбирають роздуми Макаревич на цитати, щоб зробити з нього жахливого зрадника батьківщині.

Сам музикант подібні випади переважно ігнорує, а іноді навмисно дає пропагандистам "їжу" для обговорень. Так в соціальних мережах з'явилася серія картин Макаревича, яку він підписав: "Сьогодні так".

Три зображення являють собою чорно-білі начерки з іронічними коментарями.

Одна картина привертає особливу увагу: на ній зображена людина у військовій формі, яка повчально підняла палець вгору. Паперовий військовий, ніби в повчання підлеглим, каже: "Правил гарного написання ніхто не відміняв. Найчастіше убога думка, викладена красивим почерком, справляє враження. Тому раз вже [зовсім - нецензур.] думати не вмієте - займіться хоча б чистописанням".

Андрій Макаревич висміяв російських військових іронічною картиною / facebook.com/makarevichav

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Раніше легендарний голлівудський актор і зірка рестлінга Джон Сіна зустрівся з 19-річним юнаком з синдромом Дауна, якому вдалося евакуюватися зі знищеного російськими окупантами Маріуполя.

Також стало відомо, що хакери зламали Московську радіостанцію і включили спершу гімн України , а потім-пісню групи Ногу звело, за яку на Макса Покровського завели справу за статтею про дискредитацію ЗС РФ.

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