Катя Осадча емоційно відреагувала на чутки про новий наступ окупанта : "Я відчуваю цей біль фізично"

Ведуча зазначає, що також піддалася загальній паніці, але у Осадчої є свій секрет щодо її подолання.

Катя Осадча відреагувала на новини про наступ окупантів у річницю війни в Україні / instagram.com/kosadcha

Українська ведуча і модель Катя Осадча під час повномасштабної війни в Україні зайнялася громадською діяльністю - вона створила організацію Пошук зниклих, яка допомагає знайти зниклих під час російського вторгнення людей, а також шукати та звільняти цивільних полонених.

Зараз у ЗМІ активно поширюється новина про те, що армія окупантів до річниці війни в Україні готує масштабну наступальну операцію. Інформаційне поле настільки перевантажене різними прогнозами, що навіть найбільші оптимісти, впевнені в перемозі України над країною-агресором, почали опускати руки.

Серед них опинилася і Катя Осадча. Ведуча на своїй сторінці в Instagram зізналася, що і у неї час від часу на цьому тлі здають нерви.

Втім, у неї є свій рецепт від туги - вона допомагає тим, кому зараз набагато гірше. Знання, що її внесок може врятувати комусь життя, не дозволяє їй "скиснути" остаточно.

"На тлі інформаційної агресивної навали ми виснажуємося, нервуємо, переживаємо. Ми не знаємо коли чекати наступу і де, але віримо в ЗСУ і власну нервову систему!Коли я починаю здаватися, думаю про тих кому нестерпно - це наші люди в полоні. Просто уявіть місяці, що тягнуться вічність. Колишні цивільні заручники розповідали мені, як хотіли померти швидше, адже не бачили інакшого виходу.Я відчуваю цей біль фізично, тому продовжую боротися за те, щоб повернуті були всі якнайшвидше", - розповідає Осадча.

Катя Осадча відреагувала на новини про наступ окупантів у річницю війни в Україні / instagram.com/kosadcha

Раніше популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора Путіна - вона запропонувала відправити йому свої голі фото, в надії, що вони доведуть його до інфаркту.

Також українська актриса Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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