Актриса Денисенко жорстко відповіла на закиди в тому, що вона не чекає на чоловіка з фронту

Інтернет-хейтери звинуватили Наталку Денисенко в тому, що вона занадто спокійно живе, поки її чоловік Андрій Федінчик на війні.

Актриса Денисенко жорстко відповіла на закиди, що вона не чекає чоловіка з війни / Колаж фото УНІАН та Instagram

Актриса Наталка Денисенко дуже жорстко відповіла тим хейтерам, які в Instagram звинувачують її в спокійному житті в тилу, в той час як її чоловік Андрій Федінчик бореться на фронті з ворогами ЗСУ.

"Як можна так спокійно жити? Якщо чоловік на війні? Або на такій він війні, тільки гроші скидає, як і багато хто?", - написав Наталці якийсь Анонім.

У відповідь Денисенко вибухнула потужною промовою.

"Ідіть [до біса - нецензурно]! Я щодня дістаю себе з дна! І таких як ви хочеться просто послати [геть − Главред]! Коли кожен день я з усіх сил намагаюся продовжувати жити і читаю таке! Ви навіть не підозрюєте, якою справою займається мій чоловік! І як я живу! Ви бачите лише 5% того, що відбувається в моєму житті! Якщо ще хоч якийсь негідник раз напише подібний коментар, я буду посилати і блокувати", − написала актриса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова Російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії-мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Російські пропагандисти (цілком ймовірно, після атак безпілотників на авіабази "Енгельс" або "Дягілєво") випробували явний переляк і в прямому ефірі озвучили тезу - мовляв, Росії загрожують диверсії у виконанні етнічних українців та біженців. Причому все в тій же передачі "60 хвилин", яку ведуть пропагандисти Скабєєва і Попов.

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