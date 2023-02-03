"Пережили разом війну": Катя Осадча і Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Закохані як і в перший день Горбунов і Осадча сьогодні святкують чавунне весілля.

Катя Осадча та Юрій Горбунов привітали один одного з шостою річницею весілля / instagram.com/kosadcha

Українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов складають прекрасний тандем не тільки на сцені: вони вже 8 років перебувають у відносинах і 6 - живуть як подружжя. Разом вони виховують двох синів - Івана та Данила.

Зіркова пара зізнається - це був службовий роман. І хоч ніжні почуття спершу виникли у Юри, саме Катя стала ініціатором відносин. Зараз сім'ю ведучих можна назвати зразковою - вони гармонійно доповнюють один одного і в кадрі, і в житті.

Сьогодні вони відзначають чавунне весілля - 6 років шлюбу. На своїй сторінці в Instagram Осадча залишила для коханого чоловіка ніжне послання з надією і вірою в щасливе майбутнє.

"Сьогодні 6 років, як ми чоловік і дружина. Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за любов і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їх весіллях, що головне чути одне одного розуміти, поступатися…. Саме так бабця з дідом пережили разом війну ❤️ Люблю тебе ❤️", - пише ведуча.

Горбунов в боргу не залишився, і в своєму привітанні до дружини в черговий раз здивувався, як сильно йому пощастило із супутницею життя: "6 років в офіційному шлюбі і 8 років разом!! Неймовірно, але таке враження що я все життя з тобою! Ніби до цього нічого не було!! Дякую тобі за все - ранки, ночі, спільні проєкти!! І за наших чудових синочків, які виростуть в новій, вільній і багатій Україні! Країні, яка перемогла ненависного ворога! Люблю тебе,Катруся!"

Катя Осадча та Юрій Горбунов привітали один одного з шостою річницею весілля / instagram.com/kosadcha

Раніше стало відомо, що український телеведучий Тимур Мірошниченко і його дружина телеведуча, блогер і юрист Інна офіційно розпочали процес усиновлення. Пара вже виховує двох власних дітей.

Також українська співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини - лікарі прогнозували їй двійню, проте на гендер-паті все вирішилося зовсім по-іншому.

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