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Відома модель запропонувала Путіну свої голі фото в обмін на завершення війни

3 лютого 2023, 16:12
Капріс Буре готова оголитися перед директором країни-агресора в надії довести його до інфаркту.
Капріс Буре
Капріс Буре запропонувала Путіну обміняти свої голі фото на закінчення війни в Україні / instagram.com/capricebourret

Популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора путіна. Буре з перших днів повномасштабної війни в Україні засуджує дії рф і займається благодійністю на користь українців, які постраждали від окупантів.

51-річна модель також є власницею власного бренду нижньої білизни, в рекламних кампаніях якого нерідко бере участь сама. Красуня відвідала в Лондоні прем'єру фільму Лігво, на якій дала інтерв'ю і звернулася до президента рф.

Так Капріс заявила, що готова забезпечити путіна власними знімками інтимного характеру, якщо це буде спонукати диктатора припинити військові дії в Україні. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Думаю, я могла б відправити Путіну лист з обіцянкою передати йому свої фотографії в оголеному вигляді, якби він пішов з України. Якщо б це зупинило війну я б так і зробила", - каже Буре. Свою пропозицію вона пояснила тим, що сподівається, що її інтимні знімки доведуть лідера країни-агресора до серцевого нападу.

Втім, вона переживає, що чутки про те, що Путіна давно вже немає в живих, виявляться правдою. "Я чула плітки про те, що він вже мертвий. І мене це хвилює, адже той, хто його замінить, може виявитися ще гірше", - розповіла модель.

Раніше 45-річна "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар засвітила шикарні ніжки в непристойно короткому міні - у такому вигляді "Баффі" прийшла на прем'єру нового фільму.

Також у відвертому вбранні постала перед шанувальниками українська ведуча і волонтерка Маша Єфросиніна - для зйомок вона одягла сукню з таким убивчим декольте, що його ефект порівняли з дією Himars.

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