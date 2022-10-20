Орбакайте могла бути донором біоматеріалу для народження двійнят Пугачової та Галкіна

Крістіна Орбакайте могла бути донором яйцеклітин для Пугачової і Галкіна / instagram.com/orbakaite_k

На тлі чуток про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін знову готуються стати батьками, стався сплеск інтересу до 9-річних двійнят артистів, Лізи та Гаррі Галкіних.

Діти з'явилися на світ в 2013 році за допомогою сурогатної матері. Генетичний матеріал був наданий Галкіним і Пугачовою - хоч на момент появи близнюків на світ Примадонні було вже 64, вважалося, що вона заморозила яйцеклітини ще на початку двохтисячних.

Однак лікарі-репродуктологи сумніваються в правдивості цієї версії з двох причин: генетичний матеріал беруть у жінок до 35 років (вже в 2000-му році Пугачовій був 51 рік), та технології заморозки і тривалого зберігання яйцеклітин без пошкоджень на той момент ще не існувало.

Тому передбачається, що пара скористалася також послугами донора яйцеклітин. З огляду на зовнішню схожість Лізи і Гаррі з обома їхніми батьками, ймовірним донором яйцеклітин називають Крістіну Орбакайте - їх сестру по материнській лінії.

Однак сумніви викликають рамки часу, в які був зроблений забір біологічного матеріалу. "Якщо ми стверджуємо, що це був 2002-й, то Крістіні Орбакайте на той момент був 31 рік. А ось якщо яйцеклітину отримали в 2013-му, коли на світ з'явилися близнюки, то Орбакайте вже було 42 роки. Вона навряд чи могла допомогти матері. При цьому ніщо не заважало взяти донорську жіночу клітину і біоматеріал батька - Максима Галкіна", - заявляють росЗМІ.

Проте свою молодшу доньку, Клавдію Земцову, Орбакайте народила в 41 рік без додаткової медичної допомоги в зачатті.

Раніше стало відомо, що перша донька Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте, була проти появи Гаррі і Лізи на світ - питання сурогатного материнства не одноразово піднімалося в їхній родині.

Між тим ЗМІ розкрили нові подробиці про особу жінки, яка виносила для Пугачової і Галкіна двійнят Гаррі і Лізу. Вибір сурогатної мами міг вплинути на громадську позицію Галкіна

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