Злісна сестра: Крістіна Орбакайте була проти появи у Пугачової двійнят від Галкіна

Крістіна Орбакайте була проти народження Лізи і Гаррі Галкіних / instagram.com/orbakaite_k, instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка і акорка Крістіна Орбакайте часто називає своєю мамою не Аллу Пугачову, а свою бабусю по материнській лінії - Зінаїду Архиповну Пугачову.

У зіркової матері часто не вистачало часу на маленьку Крістіну - Примадонна була постійно на гастролях або вечірках, влаштовувала своє особисте життя, а з дочкою проводила не дуже багато часу.

Проте в зрілому віці між жінками все ж зав'язалися вкрай теплі стосунки. Однак це не заважає Орбакайте засуджувати деякі серйозні рішення матері.

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Вона нібито була проти того, щоб Пугачова і Галкін заводили дітей. РосЗМІ стверджують, що до появи Гаррі і Лізи Орбакайте переживала, що з ними доведеться ділити спадщину, і вони будуть приречені на таке ж самотнє дитинство. Потім, коли діти з'явилися на світ, а Пугачова перетворилася на уважну і турботливу матір, Крістіна нібито заздрила малюкам і їх щасливому дитинству. Мовляв їм дісталася та мама, про яку Орбакайте тільки могла мріяти, коли сама була маленькою.

"У нашому домі питання сурогатного материнства піднімалося багаторазово, але я була проти", - цитує Крістіну Орбакайте преса.

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