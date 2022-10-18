Пугачова готується стати матір'ю вчетверте

Алла Пугачова і Максим Галкін планують знову стати батьками / instagram.com/alla_orfey

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін за загальноприйнятими мірками стали батьками дуже пізно - на момент появи в їхній родині двійнят Єлизавети і Гаррі (вересень 2013 року), співачці було вже 64 роки, а коміку 37.

Подробиці про народження дітей знаменита пара продовжує тримати в найсуворішому секреті. Достеменно відомо, що вони скористалися послугами сурогатної мами, яка виносила плід, утворений із заморожених яйцеклітин Примадонни.

РосЗМІ, з посиланням на свої джерела, стверджують, що Пугачова та Галкін зараз всерйоз обмірковують можливість завести ще одну дитину - у них залишився запас генетичного матеріалу.

Нова дитина, ймовірно, з'явиться вже в Ізраїлі, де співачка старанно облаштовує побут з Гаррі і Лізою, поки Максим Галкін знаходиться на гастролях.

Двійнята для коміка - перші та єдині діти. У співачки є старша донька, 51-річна Крістіна Орбакайте, народжена в шлюбі Пугачової з з цирковим артистом Міколасом Едмундасом Орбакасом.

Раніше стало відомо, що перша донька Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте, була проти появи Гаррі і Лізи на світ - питання сурогатного материнства не одноразово піднімалося в їхній родині.

Між тим ЗМІ розкрили нові подробиці про особу жінки, яка виносила для Пугачової і Галкіна двійнят Гаррі і Лізу. Вибір сурогатної мами міг вплинути на громадську позицію Галкіна

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