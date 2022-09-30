Хто виносив двійнят Пугачової і Галкіна - росЗМІ розкрили нову інформацію про сурогатну матір

Ліза і Гаррі Галкіни з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству / instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова і шоумен і комік Максим Галкін стали батьками, коли Примадонні було вже 64 роки, а коміку 37 років. Зіркова пара скористалася послугами сурогатної матері.

Її особистість тримається в строгому секреті. Втім, і сама поява двійнят Лізи і Гаррі Галкіних (9 років) довгий час було таємницею, в яку була присвячена лише старша донька Пугачової Крістіна Орбакайте.

Через суспільну позицію подружжя знаменитостей щодо війни в Україні, в РФ, де їх колись обожнювали, вони зараз піддаються нападкам. Зокрема предметом для їдких жартів і пересудів служать інтимні стосунки між Пугачовою і Галкіним і поява на світ їхніх дітей.

В росЗМІ з'явилося інтерв'ю психологині, яка, порушуючи всі етичні норми своєї професії, вирішила обговорити і засудити постільні та сімейні справи співачки і коміка.

Серед їдких зауважень, втім, промайнула цікава інформація. Так, наприклад, була озвучена національність сурогатної матері, яка подарувала подружжю дітей. Двійнят, за відомостями недопсихолога, виносила і народила Пугачовій і Галкіну неназвана українка.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом слідом за чоловіком.

Інші новини: