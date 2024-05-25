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"Він не уклоніст": колишня дружина Потапа згадала про сім'ю і про нього

Дмитро Відоменко
25 травня 2024, 11:56
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Продюсерка Ірина Горова розповіла, де під час війни перебувають її рідні - 26-річна донька Наталя та 15-річний син Андрій від шлюбу з Потапом.
Горова, Потап
Колишня дружина Потапа згадала про сім'ю і про нього / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська музична продюсерка Ірина Горова розповіла, де під час повномасштабного військового вторгнення до РФ перебувають її рідні - 26-річна донька від першого шлюбу Наталя та 15-річний син Андрій від другого - з репером і продюсером Потапом (Олексія Потапенка), повідомляє портал "Обозреватель".

"Син живе зі мною - у Києві. Коли є бажання і вихідні, то їздить до тата. У нас з Андрієм прекрасні стосунки. З ким найкращі з батьків? Мені здається, з мамою", - зі сміхом розповіла вона.

А ось старша донька Горової Наталя, яка минулого року вийшла заміж, постійно живе і працює у Варшаві.

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"Донька вийшла заміж, зараз перебуває у Варшаві, - продовжує Ірина Горова. - До цього жила в Кракові - у неї робота маркетологом в ІТ, може виконувати її з будь-якого місця проживання. Нещодавно була в Києві тиждень, скоро приїде ще на тиждень. Без чоловіка, сама приїжджає. Чоловік у неї іноземець, він не ухильник! Наталя робить усе для того, щоб приїхати і побути з нами. А тепер залишила мені ще свого песика Жорика, за яким нудьгує, а я мучуся, бо багато справ, а за ним потрібен догляд", - сказала вона.

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Потап - останні новини за темою:

Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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