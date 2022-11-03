Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вперше показала новонароджену крихітку-доню

Еліна Світоліна вперше показала новонароджену доньку Скай Монфіс / instagram.com/elisvitolina

Українська професійна тенісистка, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками в середині жовтня.

У сім'ї спортсменів народилася дівчинка на ім'я Скай Монфіс. Крихітка, якій трохи більше двох тижнів від народження, вже стає справжньою знаменитістю, як і її батьки.

Сьогодні Світоліна вперше показала Скай - на сторінці тенісистки в Instagram з'явилося відео, на якому вона одягає дитину в костюмчик, а потім ніжно притискає до себе.

Всього за три години Скай з мамою зібрали понад 20 тисяч лайків. Спортсменку в коментарях хвалять за креатив, а також відзначають, що материнство їй дуже личить.

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

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