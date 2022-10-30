Тамара Гвердцителі потрапила до лікарні після смерті мами-одеситки

Тамара Гвердцителі потрапила до лікарні через смерть матері / instagram.com/gverdtsiteli_official

Радянська та грузинська естрадна співачка Тамара Гвердцителі важко переживає смерть матері-педагога Інни Кофман, яка була онукою рабина однієї з одеських синагог. До війни жінка жила в Одесі, потім була евакуйована в Тбілісі.

Інна Володимирівна померла в 83 роки через проблеми з серцем. Вона дуже болісно переживала війну в Україні, так як все життя вважала Одесу своїм домом. Тамара Гвердцителі відмовилась від концертів в РФ, і ще на початку війни покинула країну-терориста.

Зараз в ЗМІ з'явилася новина про численні госпіталізації Тамари Михайлівни після смерті матері. Її фізичний і психологічний стан зараз вкрай плачевний.

"Тамару Михайлівну вже два рази забирали в лікарню. Стан у неї надзвичайно поганий і з точки зору емоційного стану, і з точки зору фізичних сил. Тамара Михайлівна дуже болісно сприйняла смерть мами. Я вжив найм'якший термін, який може бути в цій ситуації. Вона жила для мами. Вона провела з нею все життя. Те, що сталося, абсолютно вибило її з життя", - розповідає продюсер співачки Сергій Пудовкін.

Він переконаний, що Гвердцителі повернеться на сцену, але також упевнений, що це не відбудеться в найближчому майбутньому - на відновлення артистки буде потрібно багато часу і сил.

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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