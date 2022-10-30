Андрій Шевченко показав рідкісне фото дорослого красеня-сина

Андрій Шевченко і Крістен Пазік привітали старшого сина Джордана з 18-річчям / instagram.com/andriyshevchenko

Український спортсмен, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко є гордим батьком чотирьох синів. Одружений з американською моделлю польського походження Крістен Пазік, він виховує Джордана (2004 р.н.), Крістіана (2006 р. н.), Олександра (2012 р. н.) та Райдера-Габріеля (2014 р. н.).

Сини спортсмена - непублічні особистості, тому рідко з'являються в інформаційному просторі. Однак нещодавно Шевченко все ж поділився архівним кадром зі старшим сином на своїй сторінці в Instagram.

Фотографію він приурочив до важливої дати в житті спадкоємця - 29 жовтня йому виповнилося 18 років. У кадрі, явно взятому з домашнього архіву, Андрій і Джордан зі щасливими посмішками стоять на тлі вертольота.

У привітаннях Шевченко був небагатослівний. Він просто підписав знімок: "З Днем народження, мій син❤️".

Зате в коментарях до фото шанувальники Шевченка щедро обсипали Джордана самими теплими і щирими словами, і відзначили, що парубок виріс схожим на батька.

Андрій Шевченко з сином Джорданом / instagram.com/andriyshevchenko

Раніше популярний український телеведучий Андрій Бєдняков поділився радісною новиною - він став батьком вдруге. Його дружина і колега Анастасія Коротка подарувала йому сина.

Також спортсменка, співачка, модель і колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова розповіла, коли до неї прийшло усвідомлення, що вона з мером Києва більше не сім'я, і назвала причину розлучення.

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