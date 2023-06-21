Олег Винник пояснив своє раптове зникнення та написав заяву до поліції

Український артист Олег Винник розповів, чому зник із соціальних мереж. Як виявилося, у нього є проблеми із доступом до своїх профілів.
На його сторінці в Instagram зараз немає ніяких дописів. При переході на його сторінку можна побачити тільки аватарку і опис профілю, далі - нескінченне завантаження сторінки.
Для YouTube-каналу "Крупним планом" журналістка Вікторія Курочка поцікавилася у артиста, чи є у нього доступ до соцмереж.
"У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок в соцмережах", - пояснив співак.
Винник додав, що звернувся до правоохоронних органів. Пізніше з'ясувалося, що всі пости в Instagram видалив його менеджер.
Куди подівся Олег Винник
Нагадаємо, що Олег Винник рекордно довгий час не з'являється на публіці і виключно вміло ховається від сторонніх очей. Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся.
У мережу потрапили дані з приводу діагнозу Олега Винника. На цей раз, на своєму каналі на YouTube блогер Беспалов сфокусувався на здоров'ї зниклого з горизонтів Олега Винника.
Друг Винника розкрив подробиці про його повернення в Україну. Олег Винник живе в Німеччині на роялті, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.
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