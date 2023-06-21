Олег Винник пояснив своє раптове зникнення та написав заяву до поліції

Артист розповідає, що у нього немає доступу до блогу, тому він не може спілкуватися із фанатами.

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Олег Винник написав заяву до поліції/ колаж: Главред, фото: instagram/olegg.vynnyk

Український артист Олег Винник розповів, чому зник із соціальних мереж. Як виявилося, у нього є проблеми із доступом до своїх профілів.

На його сторінці в Instagram зараз немає ніяких дописів. При переході на його сторінку можна побачити тільки аватарку і опис профілю, далі - нескінченне завантаження сторінки.

Для YouTube-каналу "Крупним планом" журналістка Вікторія Курочка поцікавилася у артиста, чи є у нього доступ до соцмереж.

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"У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок в соцмережах", - пояснив співак.

Винник додав, що звернувся до правоохоронних органів. Пізніше з'ясувалося, що всі пости в Instagram видалив його менеджер.

Куди подівся Олег Винник

Нагадаємо, що Олег Винник рекордно довгий час не з'являється на публіці і виключно вміло ховається від сторонніх очей. Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся.

У мережу потрапили дані з приводу діагнозу Олега Винника. На цей раз, на своєму каналі на YouTube блогер Беспалов сфокусувався на здоров'ї зниклого з горизонтів Олега Винника.

Друг Винника розкрив подробиці про його повернення в Україну. Олег Винник живе в Німеччині на роялті, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.

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