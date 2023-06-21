УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Олег Винник пояснив своє раптове зникнення та написав заяву до поліції

Юлія Куришко
21 червня 2023, 09:30 оновлено 21 червня, 09:33
157
Артист розповідає, що у нього немає доступу до блогу, тому він не може спілкуватися із фанатами.
Олег Винник пояснив своє раптове зникнення та написав заяву до поліції
Олег Винник написав заяву до поліції/ колаж: Главред, фото: instagram/olegg.vynnyk

Український артист Олег Винник розповів, чому зник із соціальних мереж. Як виявилося, у нього є проблеми із доступом до своїх профілів.

На його сторінці в Instagram зараз немає ніяких дописів. При переході на його сторінку можна побачити тільки аватарку і опис профілю, далі - нескінченне завантаження сторінки.

Олег Винник пояснив своє раптове зникнення та написав заяву до поліції

Для YouTube-каналу "Крупним планом" журналістка Вікторія Курочка поцікавилася у артиста, чи є у нього доступ до соцмереж.

відео дня

"У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок в соцмережах", - пояснив співак.

Винник додав, що звернувся до правоохоронних органів. Пізніше з'ясувалося, що всі пости в Instagram видалив його менеджер.

Куди подівся Олег Винник

Нагадаємо, що Олег Винник рекордно довгий час не з'являється на публіці і виключно вміло ховається від сторонніх очей. Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся.

У мережу потрапили дані з приводу діагнозу Олега Винника. На цей раз, на своєму каналі на YouTube блогер Беспалов сфокусувався на здоров'ї зниклого з горизонтів Олега Винника.

Друг Винника розкрив подробиці про його повернення в Україну. Олег Винник живе в Німеччині на роялті, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Олег Винник новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Підривом "Кримського Титану" Росія вистрілить собі в ногу - Світан

Підривом "Кримського Титану" Росія вистрілить собі в ногу - Світан

10:00 Ексклюзиви
"Прийдемо, будемо їх гнати звідти": Данілов познущався над росіянами в Криму

"Прийдемо, будемо їх гнати звідти": Данілов познущався над росіянами в Криму

08:44 Україна
Британія оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України

Британія оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України

07:33 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:00

Підривом "Кримського Титану" Росія вистрілить собі в ногу - СвітанЕксклюзив

09:30

Олег Винник пояснив своє раптове зникнення та написав заяву до поліції

09:26

Оформлення пенсії: що зробити, щоб не отримати менші виплати

09:15

Що ви взагалі знаєте про геноцид?Погляд

09:09

Партизани передали привіт гауляйтерам: у Феодосії - вибух на залізниціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:02

Гороскоп на завтра 22 червня 2023: Терезам - борги, Водоліям - наганяй на роботі

08:44

"Прийдемо, будемо їх гнати звідти": Данілов познущався над росіянами в КримуВідео

08:32

Евакуація із Генічеська: окупанти отримують смс-інструкції в разі наступу ЗСУ

08:23

Під Москвою прогриміли вибухи: у РФ заявили про атаку безпілотників

Реклама
07:50

Сину говорили - тато у відрядженні: історія повернення бійця ЗСУ з полонуВідео

07:45

Марічка Падалко зворушила відео, як її дочки зустрічають тата, який служить в ЗСУВідео

07:33

Британія оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України

07:30

День народження Тараса Тополі: 5 хітів гурту Антитіла, які необхідно почутиВідео

07:10

Гороскоп на липень 2023 для Терезів: доленосні зустрічі та кардинальні зміниВідео

07:07

Катя Кузнєцова розповіла, як свариться з російським бойфрендом через "хороших росіян"Відео

07:05

Неперевершена загадка на уважність: потрібно знайти мишу серед білок за 10 секунд

06:46

На Хмельниччині пролунали вибухи: що відомо

06:29

Який манікюр не старить руки після 60 років: 5 речей, які слід враховувати

06:05

Counter-Strike по-українськи: чому відео нищення окупантів – це добреПогляд

04:00

Яке сьогодні свято 21 червня: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
02:35

Під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю - Бабін

02:05

"Зайка, пробач": чоловік Анни Трінчер публічно зізнався, що переспав з іншою

01:35

5 дивовижних речей, які існують лише в США

00:10

"Україну чекають важкі битви": у Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ

20 червня, вівторок
23:40

"Ти - тварюка": Соловйов накинувся з образами на Собчак

23:25

Обстріл рятувальників у Херсоні: Зеленський пообіцяв потужну відповідь від ЗСУ

23:18

Волочкова влаштувала істерику: дочка балерини не покликала її на випускнийВідео

23:06

"Так набридло, а бодай тобі!": Галкін грубо критикував "незамінність" Пугачової

22:41

Росіяни захопили в Україні понад 200 важливих і небезпечних об'єктів - Данілов

22:28

Як правильно – "паперовий стакан" чи "паперова склянка": Авраменко здивував відповіддю

22:27

Що краще - листовий або гранульований чай: як зробити правильний вибір

22:15

Ураган буде скрізь: в Україну мчить сильна гроза і зливиВідео

21:57

Ніжні дідусеві обійми: старша донька Вілліса показала перше фото з онукою

21:48

На півдні наступають ЗСУ, але головний удар ще поперед - Маляр

20:58

"НАТО готується вступити у війну з РФ": Кочетков розповів про приховане рішення

20:53

Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина

20:50

Ніколи не були на фронті: два командири виписали військовим "бойові" на 380 тисячВідео

20:10

Навіщо 22 червня розкидали гроші на землі: прикмети і що не можна робитиВідео

19:49

Безстрашні авантюристи: чотири знаки, які не бояться ризикуватиВідео

19:37

Вчителька поділилася "огидним" ім’ям дитини в її класі

Реклама
19:20

Погані новини для Путіна: Китай не постачатиме Росії зброюПогляд

19:15

Просування ускладнюється: у Міноборони назвали те, що заважає контрнаступу

19:13

"Почнеться смертоносний місяць для України": астролог назвала 3 серйозні дати - прогнозВідео

18:32

Лавров лякає НАТО продовженням війни в Україні

18:30

Авраменко розповів, як правильно - "бігборд" або "білборд"Відео

18:11

Зірка шоу Голос країни натякнула на вагітність - перше фото з животиком

18:05

"Вкиди" про "смерть" Буданова і Залужного осоромили Путіна - Арестович

17:49

У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників: є жертви

17:37

Як зробити фантастичні котлети з апетитною скоринкою: шалений трюк зведе з розуму

17:30

Як спати під час спеки: кращі пози, піжами та інші хитрощі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти